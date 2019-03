Novick y el combate a los motochorros: propone que solo pueda circular una persona por moto en los barrios más conflictivos

"Giuliani me dijo que la delincuencia en Uruguay se puede arreglar en meses", afirmó. "La gente que elige a Sanguinetti elige ir para atrás", agregó.

El Partido de la Gente presentó un paquete de 50 medidas sobre seguridad bajo el lema “Tolerancia cero a la delincuencia”. Las propuestas fueron elaboradas por Robert Parrado, licenciado en Seguridad Pública; Gustavo Zubía, abogado y exfiscal penal; y –como asesor– Rudolph Giuliani, quien fue alcalde de Nueva York.

Abordamos el tema junto a Edgardo Novick, líder del Partido de la Gente.

Las cárceles tienen un gran problema. Yo prefiero que las cárceles se queden en el Ministerio del Interior, porque el Ministerio de Educación tiene un enorme trabajo por hacer. El control de las cárceles tiene que ser de los militares. Por lo que las cárceles deberían pasar al Ministerio de Defensa. No tienen que entrar armas, celulares ni droga. Tiene que haber mucho más disciplina, que es lo que se necesita para poder rehabilitar. Y tercero, empezar a reeducar. La educación estaría a cargo de especialistas en educación.

La gente se siente desprotegida. Hay que volver a las comisarías de barrio, para que la gente pueda ir y hablar y sentirse respaldada. La gente pobre está totalmente desprotegida. Y la mayoría no hace la denuncia.

Hay que tener una política contra los motochorros. Se sabe que andan de a dos. En algunos lugares del mundo dicen que no pueden ir dos personas en una moto. Deben tener chaleco y casco. Y en algunos barrios yo diría que solo puedan ir de a uno en la moto, o que haya permisos especiales para ir de a dos. Necesitamos controles.

Giuliani me dijo que la delincuencia en Uruguay se puede arreglar en meses. La gente necesita una señal de cambio.

Va a ser importante quién lleve adelante esas ideas en el próximo Gobierno, tienen que ser personas capacitadas. Es muy importante la gente que está al frente. La gente que está a cargo del Ministerio del Interior no está preparada. Y no las cambian por compromiso político.

Esto que proponemos son las 50 propuestas del Partido de la Gente, queremos conocer las de los demás partidos. Pero es cierto que no hay soluciones mágicas. Pero sí creemos que esta es una forma de debatir ideas, pero con propuestas reales.

Las elecciones 2019

He demostrado claramente que no vengo a dividir, sino a sumar. Yo quiero la Concertación a nivel nacional para votar juntos y poder ganar. Los blancos y colorados no quieren la Concertación, quieren un Gobierno de coalición. Para poder gobernar se necesita primero ganar. Si la oposición quiere un cambio, tenemos que unirnos.

La gente que elige a Sanguinetti elige ir para atrás. La gente que elige el Partido de la Gente quiere ir para adelante.

Tenemos que demostrarle a los uruguayos que queremos la política por el bien de todos y porque el país progrese. Mientras algunos se abrazan al pasado, otros se pelean por el presente, en el Partido de la Gente estamos pensando en el futuro del Uruguay.