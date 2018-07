Nuevo presidente de la Mutual: “El centro económico del fútbol no está en la AUF sino en la empresa que tiene los derechos de televisación”

Michael Etulain dijo que seguirán apostando al diálogo en pos de tratar el tema de los derechos de imagen y las cuestiones económicas.

Se llevaron a cabo las primeras elecciones en la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales desde que fue intervenida por el Ministerio de Educación y Cultura.

Para la votación se presentó un única lista, la que fue confeccionada por “Más unidos que nunca” (MUQN) bajo el lema “Ahora más que nunca”, por lo que finalmente el movimiento que iniciaron los futbolistas del medio local a fines de 2016 se hará cargo del gremio.

Abordamos el tema junto a Michael Etulain, presidente electo de la Mutual.

Se viene una parte difícil ahora que es bajar a tierra todo lo que hemos hablado este tiempo. Ya estaría cumplido el último paso de la intervención del MEC para que la Mutual vuelva a ser de los jugadores, tener los medios para poder aplicar los cambios que queremos.

El movimiento dio libertad para que se conformen todas las listas que se creyeran convenientes. Lamentablemente, se presentó una sola. Nosotros asumimos la intención de tener la responsabilidad, que ayer se completó con la votación.

Tenemos tres puntos a atacar. Las condiciones profesionales de muchos futbolistas en clubes que no son profesionales realmente. Las condiciones económicas de la Mutual. Y lo relacionado con los derechos de imagen, que trataremos de llegar a los mismos números que tiene la selección.

Se nos informó por parte de la comisión interventora que se tiene un déficit mensual de 12.000 dólares. La gestión anterior no estaba siendo buena porque sino estos números no podrían estar, además de los malos servicios que algunos ni estaban.

Nuestra intención es siempre seguir en el diálogo: queremos llegar a un buen puerto sin tener rispideces. Buscamos profesionalizar el fútbol uruguayo, por los distintos caminos posibles. Hoy en día, los ingresos que les llegan a los clubes no son los generados por el fútbol uruguayo. La plata que no llega va a la empresa que tiene los derechos de televisación: hoy el centro económico del fútbol uruguayo no está en la AUF sino en una empresa.

La continuidad de Valdez al frente de la AUF sería muy buena. Este ejecutivo dio muestras de que quiere profesionalizar el fútbol y que ese es el camino. Pero si no se da así, nos llevaría un tiempo conocernos con un nuevo ejecutivo, y eso pasaría a demorar las cosas.