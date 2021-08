"Nunca perseguí a nadie; siempre tuvimos buena relación con el gremio", dijo la exdirectora del liceo Nº1 de San José

El exvicepresidente de Fenapes, Marcel Slamovitz, denunció por “difamación e injurias” a la exdirectora del liceo N°1 de San José, Miriam Arnejo, en el entendido de que en el expediente que le fue abierto al profesor de Historia no figuran “las irregularidades que se le imputan públicamente”. En el escrito se da cuenta de que Slamovitz fue puntuado “con altas calificaciones” y que, incluso, tuvo una “alta asistencia a sus clases” que rondó el 90%.

Esta denuncia tiene lugar mientras se investiga la justificación de faltas por licencia sindical de forma irregular. En concreto, se trata de 250 horas.

Caso Slamovitz

Era lo que correspondía calificarlo así. He hecho algunas puntualizaciones. Siempre tuvimos un trato correcto. Cuando apareció el formulario de 2016 a mí me dio mucha desconfianza porque no se ajustaba al reglamento del estatuto 710. Ayer dijo del certificado apócrifo que no existe, pero sí existe. Este fue el formulario que a mí me despertó dudas del manejo abusivo del tema. Este tema no solo lo manejé con la directora del instituto. El convenio nunca apareció. Yo había revisado en las páginas de los organismos a ver si encontraba ese convenio. El profesor, al igual que otros dirigentes, ya tenía su licencia sindical adjudicada. Teníamos las horas que él usufructuaba. A las direcciones de los liceos no se le obstaculiza los horarios del liceo. Las horas sindicales funcionan con suplentes.

El convenio jamás existió, es un invento de la Fenapes. Neto manifestó que él ya había dicho en su administración que justificar faltas por art. 710 no correspondía. Slamovitz habló del acta 90, eso no puede decir que existe. No se habla de un acta bipartita. Bipartito es una reunión de Secundaria con Fenapes. Las bipartitas siempre han funcionado.