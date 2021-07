Oficialismo y oposición: debate sobre la Rendición de Cuentas

Recibimos a la diputada del Frente Amplio Bettiana Díaz y al diputado nacionalista Sebastián Andújar para conocer la visión de los dos sectores sobre la Rendición de Cuentas, Fondo Covid, el fideicomiso para erradicar los asentamientos, el sueldo del presidente y el aumento en los salarios de los adscriptos, los reparos de las intendencias por cambios en rendición, la exoneración al Estado por incumplir sentencias judiciales, y las empresas públicas y los depósitos en bancos privados.

Balance de la Rendición de Cuentas

Andújar

La rendición de cuenta son números y de eso se trata. Están marcadas en los lineamientos programáticos que ha tenido el gobierno, no solo desde el año pasado sino desde el proceso electoral. Le está dando un sin fin de prioridades que tiene que ver con las políticas sociales cantidad de artículos presupuestales para darle mejor vida a la gente. Tratar de reactivar el empleo, se realiza una inversión de más de 350 millones de pesos, para ayudar a los jóvenes hasta de 29 y a las personas mayores de 45 años. También se puede destacar el programa de apoyo a la primer infancia donde se invertirán 150 millones dólares por año. Tratar de que el Estado los cobije en la asistencia de la salud y también en la estructura de vivienda, ya que la mayor población pobre de nuestro país se encuentra en entre los 0 y 3 años. Otro muy importante es tratar de regularizar y reubicar los asentamientos que tantos problemas están teniendo.

Díaz

Nos parece que en la Rendición de Cuentas, el gobierno viene a presentar lo que hizo en 220 y lo que tiene pensado a futuro. Le dieron los números, pero la gente quedó afuera. Hemos insistido en consultar cómo se van a financiar los anuncios que se están haciendo, pero no hay nada claro. El empleo es una preocupación importante, pero no hay una hoja de ruta clara. Las proyecciones son incongruentes y muy optimistas. Compartimos el espíritu de que cuando se llega el gobierno se piense que el proyecto va a mejorar la vida de la sociedad, pero eso tiene que tener un fundamento. No hay un post-pandemia ni un relato de cómo va a seguir la salida de la pandemia. Hay que invertir para salir rápidamente de una situación que es bastante crítica a nivel social.

Andújar

Hay que entender que esta ley se enmarca en un nuevo modelo económico y filosófico que la gente optó cuando eligió de gobierno. Tiene un respaldo gobierno y eso hace que nos hace ver que las cosas van bien encaminadas. Los datos a veces anulan los relatos. Podemos diferir en un montón de cosas pero si lo que estamos seguros es que la economía y la gente está en equilibrio y eso nos dice que las cosas van por el camino correcto.

Díaz

Hablar de “camino de éxito” es bastante cuando los resultados matan los relatos. Aumentó la pobreza, desempleo y las empresas que cerraron. En la Rendición de Cuentas no hay una hoja de ruta. Sabemos cuáles son los reclamos de las pequeñas empresa y de los sectores empresariales, para eso no hay respuesta. La gente se quedó afuera del equilibrio de las cuentas públicas.

La evaluación de las proyecciones económicas del gobierno

Díaz

Son predicciones muy optimistas. Cuando decimos esto, hablamos de que el gobierno el año pasado iba a aumentar un 12 % y este año ajusta a la baja casi la mitad de ese crecimiento. El presupuesto se terminó de votar en diciembre del año pasado y ya veníamos transitando unos cuantos meses de pandemia. Es incongruente porque muchos analistas privados y consultores dicen que el Uruguay va a crecer menos de lo que dice el gobierno. Cuando se hacen previsiones tan altas y un control tan estricto en el gasto, quienes terminan pagando ese ajuste son los beneficiarios. Sobre el empleo, es inexplicable cómo se plantea que va a crecer el empleo. No sabemos en qué áreas va a crecer y el gobierno no nos ha explicado si va a desarrollar áreas muy intensivas en mano de obra, algo que nos preocupa realmente.

Andújar

Primero tenemos que entender sobre todo para los datos fiscales, la situación de deserción que estamos viviendo, la pandemia condiciona cualquier número que puede tener cualquier país siempre es desfavorable. Lo que hay que dejar claro es muy difícil es innovar cuando el incumpliendo de los datos respaldan, todos lo que se puso como objetivo se cumplió en materia fiscal. Tenemos el respaldo de que las cosas se hicieron como se pronosticaron. Se valoren con los valores de la inflación. En esta coyuntura regional, Uruguay la contracción de la pérdida de empleo es la menor del Mercosur, es la que ha tenido menor contracción de empleo comparando con los países socios. Aquellos países que han invertido más en la pandemia son los que tienen más contracción en la pobreza. Nuestro país está muy lejos de eso.

Díaz

La contracción de la economía uruguaya es de las menores de LATAM, pero lo cierto es que el impacto de la pandemia y el clima político y social de Uruguay fueron mucho mejor. Son todos elementos que explican lo que ha sucedido. Uruguay tuvo otras condiciones y esas condiciones las explicó en el documento a los inversores a principio del año pasado diciendo que Uruguay tenía muchas fortalezas institucionales para invertir y desarrollarse.

Andújar

Es importante aclarar que todo esto se aclaró sin aumentar impuestos y esto fue un compromiso de campaña. Poder lograr las metas fiscales sin aumentar impuestos y no es un detalle menor que debamos pasar por alto.

La utilidad del fondo coronavirus en la pandemia

Andújar

Lo que se ha priorizado fue la salud de los uruguayos. Se creó el fondo para atender bien la salud de los uruguayos, generar un equilibrio entre la economía y la atención de salud, eso fue muy importante. Se obtuvieron los resultados esperados. Quizás es muy difícil lo que puede ser suficiente e insuficiente, no todos los sectores de la economía pueden estar contentos con las medidas tomadas ya sea a su favor o porque se sintieron afectados. Quién no se ha sentido afectado en una crisis sanitaria, una pandemia mundial, que ha perjudicado a todos los sectores de la economía. Lo menos sencillos es mantener un equilibrio, porque un país tiene que seguir funcionando, no se ha priorizado las metas fiscales por encima de los beneficios sociales. Este país se concentró en ayudar a las personas que más necesitan de políticas sociales. Se aumentó la tarjeta de Uruguay Social un 50 % en las partidas y eso benefició a casi 400 mil personas, se aumentó un 50 % de la asignación familiar y eso también benefició a casi 400 mil personas, se mejoraron los seguros de desempleo, se flexibilizaron, se ayudó al multiempleo, todo eso fueron acciones que tomó el gobierno para atender y acobijar a quienes más lo necesitaban. Lo suficiente e insuficiente es muy difícil quizá de medir cuando una pandemia afecta a toda la población.

Díaz

Entendemos que en el marco de la pandemia, sí se eligió a las cuentas en lugar de la gente. Al gobierno le quedó espacio fiscal. Sobre cumplió sus metas. Planteamos la insuficiencia de sus medidas. El FA viene planteando al gobierno sus propuestas desde que comenzó la pandemia,. Ha tenido muchísimas instancias de propuestas y planteamos que la posibilidad de timar crédito era viable para que no sigan llegando. Hay sectores al que no les han llegado esas medidas. La insuficiencia se ve en cómo la fuente ve la ausencia de medias claras. Las propuestas del FA han sido claras. Nadie puede desconocer que hemos planteado un escenario propositivo.

Andújar

Cuando a veces sentimos que lo importante es la gente, este gobierno tuvo que atender a la informalidad a través de las canastas, ollas populares y merenderos donde se ha invertido muchísimo dinero. Este gobierno no solo votó 21 ley , también tomó más de 80 resoluciones y treinta y pico de decretos. Este gobierno ha trabajado en pos de mejorar y de ayudar a los uruguayos que más necesitan en el 2020 a través del fondo coronavirus. No se dio un uruguayo por perdido a través de lo que son las ayudas estatales.

Díaz

Hay una cantidad de medidas que se diseñaron, pero lo que importa son los resultados-. Hay un énfasis narrativo en lo que son las medidas, pero no en resultados. Si los resultados no se condicen con ese relato, es importante. Para cualquier gobierno hubiese sido difícil, pero no se atendió la informalidad, se hicieron propuestas para financiamiento de propuestas, pero no se llevaron a cabo.

El fideicomiso para erradicar asentamientos

Díaz

El Frente Amplio está de acuerdo en destinar recursos para asentamientos. Lo que se crea es un fideicomiso. Se puede tomar deuda y a los que nos preocupa es por qué este elemento en donde vamos a tener que pagar la rentabilidad a los privados. Hay otros caminos como tomar deuda e invertir. Ya tenemos experiencia. En este momento no es lo adecuado.

Andújar

Hay que ver la realidad en la cual vivimos, 650 asentamientos, más de 230 mil personas viviendo en los mismos. Una precariedad absoluta. El 60 % en una precariedad máxima, el 30 % alguna condición que preste alguna comodidad. Chicos entre 10 y 15 años que no conocen utilizar un sanitario, una ducha de agua caliente, esta idea no es solo muy buena idea sino que es una obligación que tiene el Estado con la gente y tiene que ir en busca de soluciones. Si hay algo que fracasó en el gobierno del Frente Amplio fue el proyecto de vivienda y fue absolutamente nulo y nunca pudo prestar la más mínima solución a quienes lo más lo necesitan. Y si eso significa redistribuir fondos, lo vamos a tener que hacer.

Díaz

Llama la atención que el diputado Andújar diga que fracasó el programa de vivienda porque se mantuvieron todos los planes. Esta no es la solución más conveniente. Se tienen que dar más recursos. Hay que seguir invirtiendo en el interior del país. La pobreza aumentó más en el interior del país que en Montevideo y eso es algo que el gobierno tiene que entender.

Andújar

Al tener los planes de vivienda no significa no reconocer los nefastos resultados que tuvieron los mismos, los planes pudieron ser buenos, pero fueron muy mal ejecutados y esa es una realidad. El Instituto Nacional de Colonización va poder seguir adelante con sus políticas, va poder seguir administrando su cartera de tierras, va poder seguir ayudando a los colonos, que quieren producir y no quieren emigrar del campo a la ciudad. Lo que si hay que entender los compromisos que uno asume cuando uno llega al gobierno y que los uruguayos tenemos derechos y obligaciones, y unos de los derechos justamente es vivir bien en condiciones de salubridad y en condiciones humanas que hoy en algunos lugares de nuestro país no se está aplicando de esa forma.

El sueldo del presidente y el aumento en los salarios de adscriptos

Andújar

El congelamiento del sueldo del presidente de la república fue un error de los legisladores en el Presupuesto Nacional. En el artículo cuarto donde se marcaron las pautas salariales para el futuro dentro de las excepciones quedó el presidente de la república con el congelamiento salarial. El presidente de la república en la asamblea general define su salario y después se regula como todos los trabajadores públicos mediante lo acordado en un presupuesto que son los ajustes salariales que a todos les deben de tocar. Eso fue un error legislativo que ahora se va subsanar. Nos dimos cuenta enseguida, pero se tuvo que esperar a la rendición de cuenta para poder corregirlo. No nos parece una cosa grave y tampoco el presidente de la república había manifestado que se le congelara el salario. Con respecto a los adscriptos, se está hablando de un aumento de 100 mil pesos y eso es incorrecto. Cuando se compara es peras con peras y manzanas con manzanas. No se puede comparar con un sueldo nominal con un sueldo líquido. Pasan de un sueldo nominal de 100 mil y pocos pesos a un sueldo nominal de 70 mil y pocos pesos. En el sueldo líquido estamos hablando de que hoy cobraban 70 mil y ahora pasan a cobrar 100 mil pesos.

Díaz

Nos encontramos que lo mismo que en el presupuesto. Encontramos que para los cargos de confianza hay aumentos en la retribución. Ya se había aumentado el número de adscriptos en la LUC. No son buenas señales cuando a la gente se le pide esfuerzo. No se aumenta el salario del presidente, pero ¿qué pasa con todos los funcionarios que ganan más que un ministro? Es raro.

Andújar

El país para funcionar bien tiene que contar con los mejores. En este caso con el tema de los adscriptos hay que aclarar que son funcionarios públicos, no son contratos de confianza, no son cargos de confianza, son funcionarios públicos. La mayoría en comisión, lo que estamos hablando es un aumento sobre lo que ya ganan, es una diferencia sobre lo que ya ganan y que pueden mejorar. Eso también significa poder contar con los que un ministro o un director general de secretaría, pueda contar con gente de confianza y que entienda que son los mejores con los que se pueden seleccionar en la materia. Estamos cansados de ver que el Estado no puede competir contra el sector privado en cuanto a los recursos humanos. En algún momento hay que empezarle a pagarle mejor a la gente para tener a los mejores trabajando en servicio de toda la población.

Díaz

Son cargos de confianza. Son funcionaros, pero realizan cargos de confianza. Se le aumenta el sueldo a la gente de confianza del gobierno. Se die que es para los mejores. ¿Quiénes son los mejores? Hemos visto una serie de anuncios públicos sobre cómo se ingresa aquellos que son los mejores y presiones que hacen los ministros. Nos quedan dudas. Son salarios muy altos.

Los reparos de las intendencias por cambios en rendición

Díaz

Venimos planteando que en esta rendición no hay nada para los gobiernos departamentales, salvo más costos. Habrá una policía territorial para controlar que no haya más asentamientos. Hay una afectación del gobierno departamental. Nos llama la atención que los sectores hayan salido a cuestionar el contenido de esta Rendición de Cuentas. Nos parece que va a ser muy importante el análisis de esta rendición.

Andújar

En el Presupuesto Nacional del año pasado hubo muy buen acuerdo entre el Congreso Nacional de Intendentes y la Oficina Nacional de Presupuesto en cuanto a esta nueva modalidad de estas simetrías, para aquellos que se veían desbeneficiados por los desajustes de las partidas que se les entregaban e iban a comenzar este fondo de simetrías a partir del año 2022, ahora se postergó al 2023, pero se está postergando porque también se está en una negociación entre la Oficina Nacional de Presupuesto y el Congreso de Intendentes por lo mismo. Ya escapa a la tarea legislativa quizá entrometerse en esas negociaciones nosotros lo que tenemos que hacer es asimilar el artículo que nos mandan para convertirlo en ley y que se cumpla en buena forma. Con respecto a la policía territorial no se trata de asentamientos, la policía territorial es para las ocupaciones, es un grave problema, es una epidemia que hoy tenemos en el departamento de Canelones, Montevideo, Maldonado sobre todo en la franja costera. Las ocupaciones en este país en su gran mayoría no son por necesidad son un sistema comercial de ventaja para poder generar una industria inmobiliaria totalmente ilegal.

Díaz

Estamos aprobando una forma de ejecutar los fondos. Sobre las ocupaciones, eso es ampliar las obligaciones que tienen las intendencias y está dirigido a regular las ocupaciones. Entendemos que lo que hay que pensar es una atención integral para que la gente no termine asentándose. Son varias medidas que recargan a los gobiernos departamentales.

Andújar

Quien cuida el territorio departamental, quien cobra los tributos, quien se encarga de prestar los servicios es la intendencia y lamentablemente donde sale mayor información para que ocurran las ocupaciones salen de las intendencias. Ejercer como policía territorial es darle garantías justamente al gobierno departamental que puedan denunciar con todo el respaldo jurídico que eso merece y tratar de actuar en tiempo y forma, eso es muy importante que así suceda. Quizá pueda ser discutible que se le pueda multar o no tocando alguna partida que le pueda enviar el Estado si es que no cumplen bien su trabajo. Lo importante es dar un respaldo jurídico para que eso pueda proceder de buena forma para cuidar a los dueños de los terrenos y proteger a todos los contribuyentes de todos los departamentos.

La exoneración al Estado de incumplir sentencias judiciales

Andújar

Es honestidad intelectual que este artículo que seguramente se tenga que modificar. Se está trabajando en eso porque se quiere hacer lo más perfectible. Podemos debatir sobre el espíritu del mismo y no me parece mal. Acá lo que hay que tener las estridencias que tiene que pagar aquel que incumple una sentencia judicial. No son las mismas para el sector público que para el sector privado. El sector privado cuando hay una sentencia judicial firme se puede analizar la capacidad de pago y las multas se corresponden según la capacidad de pago que tienen. El Estado no tiene tope y cualquier sentencia judicial firme y las multas que se aplican son absolutamente exageradas. Lo que nosotros entendemos y quizá lo que tenemos que tratar de evitar de que la Justicia no legisle, para legislar estamos los legisladores, la Justicia está para sentenciar e impartir la ley en toda la sociedad.

Díaz

Son señales bastante alarmantes de control del PE. El Estado cuando tiene una responsabilidad la tiene que asumir y es un juez el que tiene que decir si está obligado o no a cumplir esa sentencia. Es discutido en vivienda y en medicamentos de alto costo. Las multas funcionan como un mecanismo de apurar los tiempos del Estado que muchas veces no son los tiempos de la gente.

Andújar

Cuando hablábamos de la especificidad del artículo y de la perfectibilidad del mismo justamente queríamos hacer mención a algo que tiene mucho sentido de pertenencia, quienes estamos gobernando en este momento es justamente el ejemplo de los medicamentos de alto costo. Si alguien peleó y luchó para que medicamentos de alto costo llegaran a la sociedad fue el Partido Nacional y no vamos a permitir que quede a libre albedrío que si se entregan o no se entregan, si se cumple en tiempo y forma como no lo hacía el gobierno anterior. También es bueno que la sociedad sepa que estas multas se dividen entre el damnificado y un fondo judicial, porque también el Poder Judicial recauda por las multas que aplica y eso es también importante conocer para también poder analizar el espíritu de la norma y de lo que se quiere llegar. Recuerdo a la diputada que en el 2018 la gran discusión fue por el artículo 15, que eximía al Estado de pagar en tiempo y fecha cualquier tipo de juicio si tenía posibilidades económicas de hacerlo o no hasta que consiguió un voto de un diputado del Partido Colorado que pudo llevar adelante ese artículo en la Rendición de Cuentas que fue el diputado Fernando Amado en su momento.

Díaz

El acceso a medicamentos de alto costo en el periodo del FA, ha bajado muchísimo el acceso a medicamentos en comparación con el gobierno anterior. Este año por recursos de amparo se dieron unos 450 aproximadamente, no nos dieron un número cerrado. No podemos legislar para limitar a la Justicia y mucho menos para vulnerar los derechos de las personas, que por algo le deben hacer un reclamo al Estado.

Las empresas públicas y los depósitos en bancos privados

Díaz

Es inconveniente el par de artículos. En primer lugar, nos parece que quitarle la capacidad de absorber depósitos de dineros públicos puede afectarla rentabilidad. Eso tiene un retorno en donde el banco genera su rentabilidad. Además, los controles. No se pueden hacer pedidos de informes como legisladora a un banco privado y sí al BROU. Entonces entendemos que ahí hay un riesgo.

Andújar

Vamos a tratar de escuchar las explicaciones al presidente del Banco Central sobre las explicaciones del caso y cuál es el espíritu del artículo también es importante porque hay que trabajar en el. También hay que entender cuáles son los números del Banco República, y cuánto significa para el Banco República porque se está tomando una dimensión que no la tiene. El depósito del sector privado del Banco República es de más de 650 mil millones de pesos uruguayos y el sector público sólo de 50 mil millones de pesos uruguayos. Cuánto porcentaje de esto y cuánto está influyendo en esto y cuánto puede perjudicar al Banco República esto en cuánto a su rentabilidad. También entendamos para qué se usa la rentabilidad, quienes dan la rentabilidad al Banco República, la rentabilidad del Banco República se lo están dando las cajas sociales, los préstamos a los jubilados y trabajadores, al agro, entonces hay que tener bien en claro cómo está compuesto el Banco República y que damnificaría o que no damnificaría.

Díaz

Nos parece riesgoso que los fondos públicos de los y las uruguayas vayan al sector privado. Tiene que ver con los controles. Se mantuvo políticas anti lavado, aunque hubo un pequeño retroceso con la LUC, pero entendemos que el dinero de los uruguayos tiene que seguir en públicos. La rentabilidad del BROU va a los uruguayos. Se vuelca a financiar políticas públicas.

Andújar

La rentabilidad del Banco República a partir del 2017 hasta el 2020 fue para financiar el déficit fiscal y así lo dispuso el ministro Astori en su momento. Todo lo que el Banco República daba como ganancia fue para financiar 4700 millones de pesos que se habían incrementado en el presupuesto a partir del 2017. Lo que dejan los jubilados, los trabajadores públicos en cuánto a sus préstamos y los intereses que pagan en ese momento se utilizó para financiar ese mes. En este momento se está utilizando para financiar el fondo coronavirus y las políticas sociales que la gente necesita como tener un país que está casi vacunado casi en un 60 y pico por ciento con una primera dosis y es uno de los primeros países en eso.

Pregunta de Andújar y respuesta de Díaz

Tenemos una única solución que es aumentar el presupuesto de vivienda. Entendemos que se plantea una solución que es difícil de sostener como es el fideicomiso. El ahorro que camiseteó son 140 millones menos. Tenemos un ejemplo claro de cómo funcionan los fideicomisos de este gobierno. Se quita a un montón de programas de vivienda. Se dispone el fideicomiso y eso aún no está solucionado. Entendemos que los fideicomisos son una herramienta, pero entendemos que ahora lo primero que hay que hacer es no recortar cuando vivienda ha sido de las carteras más afectadas. Si el gobierno quiere financiar con crédito, se haga a través de las herramientas que ya tenemos que encima nos va a salir más barato, por ejemplo, los préstamos BID. Vamos a tener que transferir ganancias a los privados y van a salir de los públicos.

Pregunta de Díaz y respuesta de Andújar

Con respecto a los recortes, ajustes y proyecciones acá siempre hay que tener un concepto que hay que dejarlo en claro el recorte o el ajuste a veces es simplemente lograr la eficiencia del gasto. Este gobierno ha terminado con el gasto abusivo, ha terminado con el gasto y el despilfarro de los fondos públicos y a veces esos se traduce en que la oposición diga que se recorta, simplemente por buscar la parte cualitativa del gasto y hacerlo de la mejor manera se obtienen los mismos resultados sin tener que incrementar presupuestalmente las cuentas de nuestro país. Con respecto al empleo tiene mucha razón la diputada Bettiana Díaz, esta rendición de cuentas ya hay un fondo de estimulación para el empleo y aquellos chicos hasta 29 años y mayores de 45, mujeres y personas con capacidades diferentes. Eso es un inicio. El empleo se fomenta a través de la obra pública. Ni bien la obra pública comience a funcionar como lo anunció el presidente el 2 de marzo en su comparecencia a la asamblea general, va reactivar el empleo. Pero, hay que dejar en claro por eso a veces nosotros decimos que los datos matan al relato, la tasa del desempleo a fines del 2019 fue muy similar a la tasa del desempleo que tuvo a finales del 2020, no hay tanta diferencia. El desempleo del Uruguay se viene profundizando desde el 2017 en adelante y es un problema que el gobierno se tiene que hacer cargo. La mitigación de ahora con la ley que se votó sobre los jornales solidarios, tenemos un Estado, un gobierno preocupado y ocupado por mejorar la tasa de desempleo. La tasa del desempleo de Uruguay es la menor del Mercosur y eso es un indicador para tenerlo en cuenta. Tan mal la economía de este país no se está manejando como así lo quieren hacer ver los actores políticos de la oposición.

Reflexión final

Díaz

No se asegura cuál va a ser la recuperación salarial para el 2021. Nos gustaría que se revea qué va a pasar con el Instituto de Colonización. No se importa rever todo lo que puede ser nocivo para las empresas públicas. Las empresas públicas son parte de una visión de desarrollo que es lo que el FA ha tratado de hacer. Nos parece importante rever el acceso a datos personales de las personales, datos de autocultivadores y hay que reforzar la visión de desarrollo con un Estado activo que asegure la recuperación del empleo. Hay que incluir herramientas más potentes. Está el caso de los jornales solidarios. Necesitamos herramientas más fuertes. Para los uruguayos el principal problema son los empleos.

Andújar