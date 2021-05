Omar Estévez: "No hubo presión de mi parte"

El empresario y diputado colorado por el departamento de Salto dio su versión sobre lo ocurrido luego que se viralizara un audio que actualmente investiga el MSP en el que indicaba que ocho pacientes positivos de Covid-19 trabajaban en su empresa en lugar de realizar la cuarentena indicada por el protocolo del Ministerio de Salud Pública.

Avance de la investigación

Todo empieza por un mensaje que me manda una capataz mía. Es la persona de confianza de la empresa donde me dice que aparentemente un supervisor andaba con resfrío. La señora me pide las medidas que debe adoptar y ahíla mala interpretación del audio llevó a esta confusión. Ese supervisor no es de mi empresa, es de Camposor. La ve a ella dos o tres veces al aire libre y le asigna los lotes a cosechar. El audio responde a cinco preguntas que me hace ella. Todo era por las dudas porque no teníamos algo positivo. El supervisor al otro día dio negativo. Es fácil tomar decisiones cuando tenés tanta gente a cargo, es difícil y había que tomar una decisión. Yo le dije a la encargada que haga cuarentena ella.

Estoy viajando a la capital a la investigación para comprobar que el audio solo utilicé palabras que no era convenientes y que terminó con este desenlace. Me han dado diez días, pero quiero presentarlo lo antes posible para comprobar que no tiene nada que ver el audio con lo que nosotros manejamos en Salto.

Situación en Belén

Posible renuncia a su banca

Me altero rápido y eso me juega en contra. Viendo las repercusiones del hecho, le dije a mi líder que si esto perjudica el partido estoy dispuesto a renunciar. Él me puede aceptar la renuncia en Salto, pero no al partido. Hay una comisión de ética y hoy voy a estar reunido con ellos. Fue un malentendido de palabras de mi parte que generó esta confusión. No voy a renunciar. Voy a presentar las pruebas de que no hay nada coherente con el caso. De ahí si ellos entienden que no es así, estoy dispuesto a renunciar a mi bancada.

Tendrían que hacerle el llamado a la señora y ella puede aclarar cómo soy yo. Siempre hablo así, no es que la haya presionado ni a nadie. La señora tiene como diez año trabajando conmigo. Nunca hubo una presión de parte mía. Va a haber una instancia judicial. Ella no viralizó el audio. Tengo que mantener en incógnito a la persona que viralizó el audio. Voy a hacer una acción judicial contra esa persona. Yo para mí lo vendió al audio. Yo hice la denuncia judicial. La muchacha que yo hablo con ella estoy completamente seguro que no viralizó el audio. A la persona que ella le pasó en confianza dio como resultado esta situación. Hay partes del audio que se cortaron. La original va en un pendrive al MSP. Es una prueba suficiente para aclarar esta situación.

Soy la única empresa contratadora de servicios que cuando la citrícola salteña entra en concurso y paga aportes, tengo todo al día. La única empresa contratadora de servicios que tengo todo al día. Confunden