Omar Lafluf afirmó que el paso de frontera “tiene su importancia” en el desempleo de Río Negro, pero que “tampoco explica todo”

La diferencia de precios con Argentina está afectando al comercio y varios rubros de la industria local. Este fenómeno se ve intensificado en los departamentos del litoral, que tuvieron un traslado del consumo doméstico hacia las localidades ubicadas al otro lado de los cruces de frontera. Para hablar de esta problemática y sus efectos, recibimos al intendente de Río Negro, Omar Lafluf.

La brecha de precios con Argentina y los controles en la frontera

Evidentemente nosotros tenemos un desempleo muy alto. Yo pedí un trabajo al Ministerio de Seguridad Social que lo hizo específicamente y solo para Río Negro. Ha aumentado el número de empresas y empresas unipersonales, que quiere decir que de repente bajó el número de empleados y la empresa pasó a ser unipersonal. Y me decían que la explicación es porque hay más gente buscando trabajo el índice de desempleo se mide en proporción a eso. Y lo segundo que me decían es que el mayor porcentaje de ese desempleo es gente con muy poca capacitación o preparación.

Evidentemente eso a mí no me conforma. Yo tengo que solucionar el tema del desempleo. Nosotros vemos que hay más empresas o comercios que se han abierto pero eso no ha revertido la situación.

El tema del paso de frontera tiene su importancia pero tampoco explica todo. Esa solución nosotros no la tenemos. Hay que buscar medidas que alivien a esa situación o la traten de emparejar. Pero nunca lo vamos a emparejar.

Nos conocemos todos, y el que pasa no es el monotributo. Lo que hay que hacer es controlar a muerte que lo que se puede pasar se pase y lo que no se puede pasar no se pase. Con esto no estoy diciendo que no se controle. Pero eso tiene que ser a rajatabla.

Yo me encuentro con la gente en mi pueblo y les digo que hay que comprar acá. Ahora, el que gana el sueldo mínimo, un monotributo, me dice: ‘Sí, intendente, pero yo con mil pesos compro cinco veces más allá que acá, para mí familia’. Y me lo remarca: ‘Para mis hijos, que no son los tuyos, que ganás mucho más’. ¿Y qué le voy a decir? El tema es que, inmediatamente, le tengo que decir que los mil pesos se los pagamos acá y que si no se gasta acá, es probable que ese comercio cierre y no tenga más los mil pesos.