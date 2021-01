Omar Lafluf: "El 24 habilitamos Las Cañas y cometimos el error de no poner un aforo"

El intendente de Río Negro habló sobre el verano 2021 en el departamento, del Puente Internacional con Gualeguaychú, la situación del balneario Las Cañas y las ollas populares.

Verano 2021

La razón principal es que no haber camping hemos recibido muy poca gente de afuera. Tenemos un gran problema que es que no están para nada conformes los comerciantes, pero han entendido. No podemos estar corriendo a la gente. Si la gente no se quiere cuidar, no hay forma. Hicimos una picardía que anunciamos que íbamos hacer espirometría y eso nos ayudó con ese tema. La gente viene comportándose relativamente bien. Río Negro va aparecer con un turismo diferente. Tenemos el sistema Nacional de Áreas Protegidas, de las más grande que tiene el país. Es un turismo abierto, al aire libre con paisajes hermosos. Tenemos un turismo patrimonial con el Anglo, patrimonio de la humanidad. También hacer un corredor turístico con Colonia, en el que ya hemos conversado con el intendente de Colonia y el ministro de Turismo. No solo es solo sol y playa. La pandemia nos castigó fuerte.

Desde antes habíamos resuelto cerrar el camping de Las Cañas. Podíamos controlar el número de carpas, pero no controlar el número de gente dentro de las carpas. El camping en la noche iba ser muy difícil. El 24 habilitamos Las Cañas y no pusimos un aforo, ahí cometimos un error. Pusimos el ingreso de Las Cañas desde las 10 de la mañana hasta las 18 de la tarde y un aforo hasta 3000 personas. Luego extendimos el horario. Y ahora lo tenemos desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la mañana.

Ollas populares

Nos estamos preparando para el mes que viene. No va poder llegar al invierno, va arrancar antes. No se cerraron ningún comedor que tenemos con el INDA. Aumentó la cantidad de gente que va a los comedores municipales. Desde antes hay una crisis habitacional muy grande. Río Negro hoy tiene asentamientos y que estamos tratando de ayudar con una canasta.

Ayuda del gobierno

Evidentemente no alcanza. Lo que sí me parece muy bueno es que a través del MIDES se generen trabajos en el que la gente pueda lograr un salario mínimo. Prefiero dos de 25 mil que uno de 250 mil, . Hay que ponerse en el lugar que hay gente que no le entra un jornal hace meses. Para esa gente tener un jornal durante dos meses es de gran ayuda. Los trabajos del MIDES y en conjunto con las intendencias para crear programas de trabajos comunitarios y crear un jornal, no son de novela, pero es algo. Nosotros vemos de cómo ayudar por esa gente. Me tengo que preocupar también por el que no tiene nada de nada.

En Río Negro, gracias a la segunda planta de UPM, se están haciendo una serie de obras del departamento en las que hay bastante obras públicas. También estamos trabajando en el tema de vivienda. En cualquier familia siempre hay alguien que maneje la cuchara no solamente para comer sino para la construcción. Estoy planteando un fideicomiso, que si bien no lo puede hacer la intendencia, pero lo he hablado con la ministra de vivienda y lo plantee en el Congreso de Intendentes en el que entremos con dinero de fideicomiso para que podamos realizar viviendas. Una vivienda digna y con un valor razonable.