Omarr Paganini: "En Bella Unión no se prevén cambios en la producción, pero sí se les va a pedir que mejoren la efectividad"

El ministro de Industria explicó los cambios que se aplicarán en los combustibles: el gasoil bajará casi dos pesos tras los cambios anunciados. Además, también qué se planifica para la producción de la caña de azúcar.

El martes, las autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería, presentaron ante las bancadas de la coalición en el Parlamento las bases de los cambios que el Poder Ejecutivo impulsará en el mercado de los combustibles. Uno de los cambios anunciados es la eliminación de la obligatoriedad de mezclar biodiésel con el gasoil, algo que fue recomendado por un comité de expertos y que viene siendo reclamado por el sector productivo.

El plan para reducir el precio del gasoil

Cuando calculamos el precio de paridad de importación, también se incorporó el etanol. Lo cargamos para “uruguayizar” el precio. Hay que permitirle a Ancap un factor x que es absorber el sobre costo. En Bella Unión no se prevén cambios en la producción, pero sí se les va a pedir que mejoren la efectividad. Hay dos problemas que uno es que la caña es un cultivo de una sola zafra y se debe manejar de manera muy eficiente. Hay que subir la vara de la eficiencia de la productividad. Esa es una exigencia en la productividad. Tenemos el problema del portland que está absorbiendo un problema de otro negocio. El presidente de Ancap manejó alternativas para manejarlo. Está pensando en asociarse con un privado. Hay algunos interesados que han aparecido. Hay que invertir en la planta de Paysandú. Ancap es un conglomerado.

El gasoil podría bajar 1 peso con 8. Hay que encomendar la ley y votarla. El etanol como mezcla mejora a la gasolina. Con biodiesel no. Desde el punto de vista del empleo de lo que genera producir etanol se impacta mucho y hemos decidido mantener la producción de etanol. Cuando se le dice a Ancap que venda a determinado precio, hay que ponerse a tiro con lo que pasa en el tema. El precio de paridad de importación es el precio en igualdad de condiciones con Ancap pero con combustible importado. Si hubiéramos liberado el monopolio, habría alguien que podría haber violado ese precio. Es una competencia importante

El gobierno ha recibido de muchos jugadores la preocupación por el costo de los combustibles. El objetivo de la ley era doble, por un lado reducir emisiones y por otro producir una línea de negocio productiva nacional. La producción nacional la hace Alur y de la cadena productiva el biodiesel e s más importante porque derramas menos. Soja y Canola tienen un mercado internacional donde colocarse. Con los costos que teneos no podemos meter en el mercado internacional todo. La planta probablemente haya que desafectarla. El tema ambiental tiene su importancia y Uruguay tiene un compromiso global a 2021. Uruguay ha reducido más emisiones de las que se propuso y creo que ahí no hay un problema porque se está mezclando más etanol. Tenemos en carpeta alguna otra medida. El contrato con el privado habrá que negociarlo y ver cómo se maneja. Queremos una economía de combustible.

Producción de caña de azúcar

También queremos diversificar la producción trayendo cannabis. Es un proceso de reconversión que hay que hacerlo. Hay que producir alternativas más sustentables para la región. Nosotros no queremos forzar a la caña de azúcar a retirarse, sino que hacer alternativas que lo hagan más sustentable en la región.

Alur es una empresa privada propiedad de Ancap. Esa empresa no pierde dinero porque traslada todos sus caros al etanol. Es un precio caro comparado con el resto del mundo El gobierno lo que espera que pase es que se diversifiquen los costos. Socialmente eso es mejor para la ciudad. Ya hay una plantación de limones que le va a dar empleo a 1500 personas. Eso es un desarrollo privado que se viene dando al sur de Bella Unión .

Diálogo con la coalición

En la coalición se votó el precio de calidad de importación. Hay que seguir por el camino que se votó. A otros legisladores les importan otras cosas. Queremos generar reglas diferentes en la distribución de los combustibles. Creemos que tenemos un sistema que puede cambiar. El regulador no puede ser Ancap, tiene que ser la Ursea. La regulación nueva la hace la Ursea. Hay discusión en cómo va a ser esa regulación y se va a ir definiendo a medida que avanzamos. A algunos les preocupa porque van a ver achicado su negoció y en ese conflicto a algunos legisladores les preocupa más algunas cosas que otras. La hoja de rutas marca rumbos.

En el proceso de estudio de la oferta, al final no fue satisfactorio el resultado y se decidió desestimarla. .Era una empresa que tenía la capacidad financiera. Tuvimos una etapa de buscar ofertas competitivas y lo principal es los fondos bienavidos. No estaban todas las condiciones das y había que desestimar la oferta. Sigue a la venta el negocio, mientras tanto está produciendo algún negocio porque tiene tanques arrendados. Mientras tanto el negocio no es estratégico para Ancap.