Operación Océano: "No se entiende el error en una causa de esta magnitud"

El abogado de las víctimas, Juan Raúl William, se refirió a lo ocurrido en la tarde del martes cuando la jueza Beatriz Larrieu suspendió todas las indagatorias en torno a la Operación Océano y dictaminó que la Fiscalía entregue a la defensa de los acusados toda la información sobre el caso.

El Dr. Ignacio Durán, abogado de uno de los implicados en el caso, dijo a la salida del juzgado que “se estaba llevando adelante una investigación donde hay dos teléfonos de la víctima principal pero la defensa solo tuvo acceso a uno solo de esos teléfonos”. La jueza Larrieu también ordenó la devolución de todos los equipos electrónicos, teléfonos y laptops que ya fueron periciados.

Cómo se dieron los hechos

Es verdad que los abogados de los imputados no accedieron completamente a la pericia de los celulares que estaban pendientes y eso retrasó lo que estaba previsto. La declaración anticipada de las víctimas no debería estar atada al acceso a la información o a las evidencias. En este expediente sí quedó atada la declaración de dos víctimas a las pericias de los celulares. Como quedó así establecido, la jueza chequea que ese acceso se haya dado. Se fue a chequear que las defensas teníamos el acceso completo a esas pericias y se corroboró que no era así. Lamentablemente la información que levantaron los abogados no era la correcta y faltaba un celular que era el más importante, por lo que la jueza se vio obligada a suspender la audiencia. En este expediente quedó atado el expediente a esa declaración. El CPP no establece esto. En este expediente quedó así por un pedido específico por la defensa de los imputados, pero no es algo que se de así en el código, por el contrario. La declaración anticipada de la víctima busca protegerla y resguardarla. Acá puntualmente quedó así. Mientras que no haya constatación de que la defensa de los imputados accedió a estas declaraciones no se va a poder avanzar. El artículo 200 de la CPP se entiende que si los efectos incautados están relacionados con el delito, no está prevista su devolución. La interpretación es siempre que no estén vinculados con los delitos. Ellos interpretan que esa devolución se puede hacer a modo de depósito de garantía de los imputados.

Cómo afecta al proceso

Creo que no está afectado el proceso. Estamos hablando que la estructura nueva del proceso acusatorio tiene dos etapas. Una administrativa y otra judicial. Cuando se formalizó a estos imputados, la fiscalía mostró la evidencia que tenía en el momento y no es que se para la investigación. Se van a revisar estas pericias que estaban pendientes. Hay que tener acceso al legajo. Acceso van a tener. La jueza de garantía está dando garantía de que no van a avanzar en las declaraciones anticipadas hasta que no se vea el acceso a esas pericias. Cuando accedan, se va a cumplir lo que se cumpla siempre con la posibilidad de que la defensa acceda a las pruebas. Lo que se dice es que no se puede acceder a juicio sin las pruebas completas.

No sabemos por qué se produjo ese error y que delitos informáticos y Fiscalía subsane esto. En principio lo que previó el código es que la declaración de la víctima no quede supeditada. Se intenta cumplir con un presupuesto fundamental que es que los procesos tengan una duración razonable. En este caso la complejidad de la causa no lo permite. Tampoco es ideal prolongar la declaración de la víctima, por eso entendemos que no quedaría nunca atado. El error de ayer nos sorprendió a todos. La Fiscalía también quedó sorprendida. Cada una de las defensas fue a retirar esa información no era exactamente. No se entiende el error en una causa de esta magnitud.

El consultorio jurídico de la Facultad de Derecho es un equipo integrado por varios docentes y estudiantes. Para defender a las víctimas no tengo contacto directo con ellas necesariamente. Quienes lo hacen son los procuradores. Ellas confirman la voluntad de la víctima de participar del proceso y ella puede decidir o no participar del proceso. Nuestro rol es que las víctimas que quieran participar activamente del proceso este consultorio están ahí para brindar el patrociño letrado para aquellas que no tengan recursos para acceder. En este caso también se aplica la Ley de género.

En este caso y en todos funciona siempre igual. Vamos a la Fiscalía y se obtiene toda la información. Creo que la Fiscalía lo intentó y por eso nos vemos sorprendidos. A nadie más que a la Fiscalía le interesa que esto avance. Sin embargo, se dio este error, pero no parece que fuera algo adrede. Es perjuicio de la investigación y veo poco probable que sea adrede. Creo que tendrán que determinar por qué esa información se dio equivocadamente. Puede haber un error humano, pero este error influye en el avance de la investigación. No nos permitió continuar con la audiencia.