Óscar Andrade: "Me preocupa más que tengamos tiempo suficiente para discutir lo contenidos de la LUC que el color de las papeletas"

La Corte Electoral validó más de 671.544 firmas y así se alcanzó la suma necesaria para convocar a un referéndum contra los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. El Frente Amplio y organizaciones sociales presentaron más de 800 mil firmas en julio de este año y con la validación del 25% del padrón electoral se alcanzó la cantidad suficiente para convocar a esta instancia que se va a celebrar en los primeros meses de 2022.

Referéndum

A mí me preocupa más que tengamos tiempo suficiente para discutir lo contenidos de la LUC que el color de las papeletas. Hay dos cosas que logró la recolección de firmas que son de consenso político y que me da de mucha alegría. Hoy el sistema político reconoce los temas que están colocados a referéndum son muy importantes. No he escuchado nadie que son temas intrascendentes, no es importante los cambios en materia de vivienda, de educación, de derechos laborales. Lo otro que el sistema político reconoce es que estos temas importantes todavía no tienen la información suficiente en la sociedad. Es muy positivo que lo podamos resolver entre todos y lo hagamos con la suficiente información. Esas dos puertas las abrió la recolección de firmas. Presentamos firmas equivalentes al 38 % de los uruguayos que votamos algún partido en setiembre del año pasado. Es muchísimo. Dos millones cien mil el año pasado votamos algún partido político en las municipales. Un 38 % firmó. Si bien es cierto que con algunas firmas pudieron haber sido firmas solo para habilitar la discusión sin necesidad de pronunciarse sobre el fondo, no registra antecedentes y eso es lo primero que estamos celebrando.

Alquileres

Tratar de discutir en base a escuchar. Si vas al texto es feroz. Antes plazos de 120 días para irse, ahora 7. ¿Qué es el mal pagador? Se le recarga un 60 % para el proceso judicial. Una multa de hasta 4 meses y medio del arriendo si te demoraste unos días en entregar la vivienda. Para el mercado esto es muy tentador. Especular con el precio, multa, 60 % de recargo, no tengo que estar al día en los tributos, no me revisan la vivienda, componentes tentadores para el propietario. Te coloca en una situación muy jorobada. Los instrumentos que tenías para potenciar y regular el mercado que en los mejores lugares donde funciona es cuando tiene mejor nivel de regulación y donde abrís la puerta a la especulación en general termina transfiriéndose el riesgo a la cuota generando componentes de especulación. La vivienda en el mundo está muy relacionada a la especulación, pero no es inocentes que planteamos esto como que usted firma, firma si quiere. Los proceso de los alquileres lleva un proceso de maduración. Tenemos miles de viviendas vacías producto de la especulación. El mercado de alquileres prefiere tener viviendas resguardadas para que suban los precios para después colocarlas a un precio más alto. El mercado de alquileres funciona de una manera en la que no podemos subestimar el riesgo que tiene la especulación en el mercado. Tiene muchos componentes que estimulan a usar este mecanismo, después será el mercado el que determine, si el mercado determina un porcentaje alto, que desde la oferta que marca ahí, yo puedo tener garantía, pero tengo que elegir lo que el mercado me impone. Cualquiera que una vez que estuvo desesperado a buscar alquiler sabe que termina eligiendo a veces lo que puede, no lo que quiere, o sea, opera mucho el mercado en esto.

Cárceles

Miro la LUC para acá y miro que pasó con las cárceles. En contra de cualquier comparación mundial. Los países con menores niveles de delincuencias tiene 60 o 70, a lo sumo 80 personas privadas de libertad cada 100 mil habitantes. Uruguay está llegando a 400 y sigue con una lógica de decir que más gente presa, más tiempo podamos resolver esto, entonces coloca un conjunto de medidas que van en el incremento punitivo, algunas muy vergonzosas como la del microtráfico en el que 20 gramos de marihuana te dan 4 años de cárcel. Voy a en contra de la experiencia del Uruguay mismo. De 2014 a 2020 cada vez fueron bajando la participación de jóvenes en delitos menores y graves. En medio de ese contexto aplicas un paquete de medidas que tiene que ver con el incremento punitivo. Los sistemas penitenciarios gigantes son infinanciables, pobres en resultados educativos, pobres en resultados de trabajo, donde quien marca no es el narco, es el botija papa frita, que compró un celular robado en la feria y cae por receptación. Las cárceles tienen que ser mejores. Lo que todos los especialistas que nos dijeron, no hubo uno solo diferente de que esto tiene un enorme peligro. Se dio un mensaje que interpretan los policías, pero que es muy peligroso. Está mal un muchacho que salta el alambrado por unas manzanas, ¿pero eso da derecho a ejecutar?

Spot de campaña

El Ministro de Educación, dijo que si no volvemos a la educación del gobierno, volvemos a la educación de la Unión Soviética. La repecursión que ha tenido el ministro con respecto al jingle ha sido muy menor. El 27 de junio tuvimos un jingle muy confuso, lo podemos discutir, fue debate de la semana, Sanguinetti salió agraviarnos que este referéndum era igual al del 80’. Nadie puede decir ese disparate, sin embargo lo dijo un expresidente y agraviándonos gratuitamente, no generó todo un debate. Tenemos que concentrar los temas de educación en la educación. Recorta presencia de la educación pública, sí, está en un plante estratégico de pulverizar la representación docente, no lo digo yo, lo dice el ministro de Cultura en las actas.¡ Sacar al rector del sistema nacional de educación pública, ¿a quién se le ocurre? O reducir dos tercios de la participación de la UDELAR de la educación pública o reducir dos tercios de participación de ANEP, incorporar a la educación privada en el mismo peso que lo que tiene el 80 % de la representación educativa o generar un sistema de becas de recursos públicos que pueden financiar becas de instituciones privadas, eso no es la venta de la educación. Es mucho más duro decir educación de la Unión Soviética. Que la educación pública se debilitó durante este tiempo es indiscutible, porque se recortaron grupos, se recortaron recursos, me gustaría escuchar los argumentos sobre la educación de la Unión Soviética.

ANCAP