Óscar Andrade: “Parece que pegándole a Sendic tenés ganada la ética”

El semanario Búsqueda publicó este jueves que Raúl Sendic quiere seguir en su carrera política porque puede perjudicar a los precandidatos Mario Bergara y Daniel Martínez, por información que maneja. También, en el marco del G20 a hacerse en Buenos Aires, se votó un proyecto de ley para autorizar el ingreso de tropas americanas a Uruguay por seguridad. Desde el PCU hubo votos en contra. Recibimos al precandidato presidencial Óscar Andrade para tratar estos temas.

Tensiones en el FA por Sendic

Sendic está maldito. Hay cosas que hubo que apoyar en su momento. Tenés un compañero que lo acusan de no tener un título, el primer gesto que tenés es confiar en que lo traerá. Lo acusan de no tener los justificativos de gastos de las tarjetas corporativas, lo primero que haces es creer que los traerá.

El accidente de trabajo en el Antel Arena

El sector de obra del Antel Arena estuvo cerrado hasta el miércoles. Es evidente que no había de dónde engancharse. El capataz no tenía cinturón. Los demás, que tenían cinturón, no tenían cabo de amarre. En la Ley de Responsabilidad Penal tenés una contradicción, porque parte de la responsabilidad es de quien se cae.

El ingreso de tropas estadounidenses al Uruguay por el G20

Estoy de acuerdo con la posición del partido, que fue no acompañar la propuesta. Trump ha sido muy hostil y ordinario con América Latina. Jurídicamente no tenemos nada que nos obligue, salvo la diplomacia. En ese escenario me parecía hacer el gesto político y decir que no estábamos en condiciones.

La gestión de Antel es extraordinaria sin Antel Arena. Tenés dos multinacionales compitiendo con la telefonía celular uruguaya, donde más de la mitad de la telefonía es pública, ¡es una hazaña!