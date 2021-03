Osvaldo Bianchi: "La mejor vacuna es la que está en el brazo"

El secretario de FEMI conversó sobre la reunión que mantuvo la organización con el presidente Lacalle Pou, la disminución de la percepción de riesgo y la situación de vacunación en el personal de salud en el interior.

Reunión de FEMI con Lacalle POU

Percepción de riesgo

Hicimos los planteos con miras hacia Turismo. De determinados departamentos y de intendencias se está intentando esa movilidad. También del ocio nocturno. Hay que tener medidas que vayan en sintonía acorde a la situación crítica que estamos viviendo. Esa libertad no limita al derecho de la vida y de la salud de los demás.

Todos estos planteos que le hicimos los va analizar con su consejo de ministros y asesores. Pensamos que vamos a tener respuestas indudablemente. Estuvo muy de acuerdo con los planteos que le hicimos sobre las realidades del interior.

Si todo el Uruguay fuera toda una sala de CTI. Hay diferentes distribución en los departamentos. Por eso de repente vamos a vivir y estamos viviendo saturación en algunos lugares puntuales. Ha pasado en Las Piedras, pasó hace un tiempo en Melo, en Treinta y Tres, pero aún así se responde. El personal de salud está haciendo el esfuerzo de responder en todo sentido. Por tres motivos no es conveniente de trasladar a los pacientes. Primero, el trasladar un paciente con covid y con todas las medidas que hay que tener.

Segundo, estamos trasladando a un equipo asistencial que es vital para atender a otro paciente en CTI. El tercer riesgo es el traslado de la familia de un lado a otro. Le planteamos que habrá una sobrecarga de traslados.

Uruguay se viene preparando en dos áreas. Planteando el aumento de camas de CTI a nivel público. Se complementa mucho en el interior el público con el privado. Después el tema de recursos humanos se ha hecho un llamado de capacitación de más de 500 médicos para apoyar en el área de CTI, pero eso es un plan eventual de desastres que seamos convocados.

La cama no solo necesita recursos médicos sino que también no médicos. Falta la parte no médica. Se planteó que es mucho más fácil ampliar un CTI que crear uno nuevo. El paciente de covid tiene que ir a una cama que tenga un equipo respiratorio y hay pocas camas. Hay respuesta a nivel estructural. No solo indica la 130 camas de CTI, más las 50 camas de pos recuperación y 70 más para la parte respiratoria. Debe haber una capacitación. Es un cuello de botella importante. No va solo de la mano de apertura de camas sino que la parte estructural de recursos humanos y si no van a la par no funcionarán de forma óptima.

Hoy se vacunan más de 35 mil personas por día y es una cifra enorme. Estamos jugando una carrera más que nada para ganarle a la cepa y lograr lo antes posible la mayor cantidad de pacientes vacunados e inmunizados. Muchas veces hay población de bajos recursos y que no pueden ir hasta ciertos centros. Que la vacuna vaya hacia ellos. Los médicos tratamos de solucionar de todas las maneras, pero me parece que es importante a realidades excepcionales tiene que haber planteos diferenciales.