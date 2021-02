Pablo Bartol: "Hemos sido prudentes en reservar recursos para seguir asistiendo durante la pandemia"

El ministro de Desarrollo Social conversó sobre las políticas sociales implantadas durante la pandemia y las asistencias hacia las personas en situación de calle. También comentó sobre la salida de Nicolás Martinelli.

Políticas sociales

Fuimos haciendo con el ministerio de Economía fue monitorear como venía la situación social sobre todo lo que hacía al trabajo informal y cómo estaba afectado en los momentos de teletrabajo donde hay mucha quietud. Fuimos tomando medidas que nos parecían correspondientes. Una característica ha sido la prudencia de que no se sabe cuándo terminan los efecto de esta pandemia. Tenemos ejemplos de países vecinos en el que gastaron los recursos muy rápidamente y en momentos que se agrava la pandemia tuvieron que cortar todo tipo de transferencias a las familias. Eso nos da una lección que frente a muchos impulsos y llamados de solicitudes de recursos, nuestra prudencia nos permitió aumentar esas solicitudes. Caso de Israel tiene un 40 % de la población de vacunada, el país más vacunado del mundo y sin embargo tiene una cuarentena que recién están abriendo los comercios. Imagínense Uruguay si no hubiera abierto los comercios. En ese estado está un país que tiene el 40 % de población vacunada. El nivel de contagio y los llamados de no movilizarse no tiene relación directa con que empezás a vacunar. Son procesos largos y lentos. El Estado tiene que ir mirando las necesidades de los distintos sectores a los cuales tiene que asistir. No solo las personas informales sino otros sectores que están sufriendo y que la pandemia sigue estirándose. Hemos sido prudentes para preservar recursos dure lo que dure esta pandemia. No sabemos cuánto demoran los efectos económicos de esta pandemia.

Quisiéramos dar mucho más de lo que estamos dando. Hay muchas necesidades en muchos sectores. Ojalá hubiéramos sostenido mucho más el empleo pero se sostuvo hasta donde se pudo. Hay que ir balanceando cuanto dar para ir equilibrando. No todos los sectores que están informales están en la misma situación. Los feriantes estaban trabajando. Los cuidacoches, la medida que no hay circulación no están recolectando nada. Los que limpias vidrieras tampoco al no haber movimiento. El Estado da una ayuda un empuje, pero no va generar lo mismo lo que genera una población. Hay personas que ganaban entre 30 y 40 mil pesos y está generando 15, pero el Estado no va poder brindarle esa pérdida que sufrió.

Se puede hacer un poco más. Hubo empresas que en el sector de los medios que hicieron un esfuerzo mayor y otras que tuvieron que hacer recortes y cerrar porque estaban en situación diferentes.