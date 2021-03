Pablo Boksenbojm: "El medicamento EXO-CD24 es tremendamente prometedor"

EXO CD24 consiguió buenos pronósticos durante las dos primeras fases que, para Arber, han sido “prometedoras”. El fármaco fue administrado a 30 pacientes, cuyos cuadros eran moderados a graves: 29 se recuperaron entre los tres y cinco días posteriores. Conversamos con el científico uruguayo y director de los Servicios De Anestesia Y Reanimación del Centro Médico Universitario Barzilai, Ashquelon, Israel.

La ciencia sigue demostrando que aún puede hacer mucho por la pandemia de COVID-19. Un medicamento israelí en fase de investigación basado en la proteína EXO-CD24 interesó al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y a los infectólogos Julio Medina, Henry Albornoz y Andrea Giménez. Hace algunas semanas mantuvieron una reunión virtual con el doctor Nadir Arber, investigador del Centro Médico Ichilov de Tel Aviv, y podría ser el primer paso de ensayos clínicos a realizarse en Uruguay.

En el ensayo clínico se encontró que esta proteína ayuda a calmar el sistema inmunológico y a frenar la llamada tormenta de citoquinas, el cuadro que lleva a los casos graves de Covid-19. Se administra localmente a través de una inhalación una vez al día durante unos minutos durante cinco días.

Desarrollo del medicamento

La innovación de este medicamento no es solo una. Para utilizar en pacientes críticos este medicamento es de muy fácil aplicación. No es necesario inyectarlo o tragarlo. La segunda alineación es cómo trata la enfermedad. Trata de engañar al sistema inmunológico. Es una pequeña proteína que entra en la célula. Estos exomas son los que se comunican con la célula de la periferia. La función es hacer desaparecer células inmunológicas dañadas y que son las que provocan la enfermedad del corona que provoca una explosión inflamatoria. Nosotros logramos hacer confundir el cuerpo por medio de este producto para disminuir la respuesta inmunológica que es cuando llega a una respuesta que es sostenible en el tiempo.

En la pandemia hay tres puntos de ataque. El primero, tratar de eliminar el virus del lugar en donde está. Eso se logra con las medidas de protección. El segundo punto es no contraer el virus o eliminarlo del cuerpo para no contraer la enfermedad. En eso está la vacunación. El tercer punto es, ante el no cuidado y la no vacunación, es este producto. La gente tiene que saber que está el virus, la enfermedad corona y ahora se está viendo que es el síndrome post corona que deja grandes huellas o cicatrices en varios órganos que son los órganos blancos de la enfermedad: corazón, pulmones. Eso no es menos importante que todo lo demás. En sus primeras pruebas se probó en 30 pacientes de los que 29 se curaron a los cinco días. Eran pacientes graves. El paciente número 30 también se curó a la semana. Es tremendamente prometedor.

Se necesitan las autorizaciones, las fases de experimentación y luego es necesario llegar a la fase tres. Se va a utilizar en una gran cantidad de personas en esta fase. El producto salió ahora y no estaba antes. Recién la gente lo está conociendo. la forma de lidiar es esperar a que el medicamento esté aprobado. Los pacientes que estén graves van a ser sometidos a esta medicación. Se está aplicando a la gente que está grave.