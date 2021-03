Pablo Casas: "Hubo una falla que nos perjudica en el proceso"

El abogado que representa a dos de los acusados en el caso de Operación Océano conversó sobre la falta de acceso a la totalidad de pruebas del caso. También criticó al fiscal de corte, Jorge Díaz.

Polémica

Hace 7 meses venimos denunciando que no tenemos acceso a la totalidad de la prueba del caso, o sea, la carpeta de investigación en poder de la fiscalía que tiene que estar a disposición de la defensa. Hay determinados tipos de pruebas al que no podemos acceder, como por ejemplo archivos que no se pueden abrir.

Nos enteramos que en la última audiencia que se celebró a fines de febrero, la existencia de un celular de una de las víctimas del cual nosotros no teníamos conocimiento de su existencia y tampoco el material que comprende este celular. Se está estudiando la mayoría de la defensa entiende que debería presentarse la nulidad.

Los abogados defensores queremos terminar cuanto antes. Queremos liquidarlo, no queremos esta en un juicio que demore dos años. Es una prueba que para nosotros es muy importante. Queremos acceso desde el día uno porque queremos avanzar.

Tenemos un tema es que se rompió la cadena de custodia de la prueba. Tanto la fiscalía y la policía trabaja muy bien el asunto, pero nada me puede garantizar que esa prueba que apareció sea la original.

Para mí la fiscal actuó y actúa bien, la conozco desde hace tiempo. Pero acá hay una prueba en la que no tuvimos acceso. Ante esa situación tenemos que ver cómo la manejamos. No podemos dejar pasar porque no sé el contenido de esa prueba y tampoco si ese contenido podía haber llevado a que se formalizaran o no. No hubo una mano negra o se ocultó prueba, no me consta.

Estamos hablando de un presunto delito, no puedo hablar de la carpeta. He escuchado muchas cosas que no han tenido absolutamente nada que ver, qué son violadores, proxenetas, nada más que alejados de la realidad. No es todo lo que parece.

Puedo hablar por mis defendidos, no por mis otros colegas. Si usted accede una página web donde venden servicios sexuales para mayores de edad, contrato y la persona que me lo brinda me dice que es mayor de edad, hay casos y casos. A mi no me consta por mis clientes. No se puede generalizar.

Queremos que avance cuanto antes. Aparte los presuntos, los imputados, les han generado un problema enorme. Queremos cerrarlo con todas las garantías.

Estamos hablando que es el celular de una de las principales víctimas. Si empezamos de vuelta empezaremos por esa prueba. Es un incidente y hay que ver que es lo que dice la Justicia. No puedo adelantar a dar una opinión de algo que no sé qué puede ser.

Yo entiendo que en realidad no se puede avanzar porque hay una prueba que no existió en la defensa y que se podría haber usado para avanzar. En este celular que estamos hablando existen pruebas de que algunos de que estén formalizados puede llegar a ser no formalizados.

No sabemos el contenido de ese celular por eso no puedo contestar. Quizá el contenido pueda favorecer o no tanto a la defensa como a la fiscalía. Es una prueba para nosotros que es fundamental y no tuvimos acceso.

Hay otro problema que hicimos hincapié que los archivos de la carpeta, mensajes de textos, videos y además, es muy grande y hubo muchos que no pudimos abrirlo. Si hubo archivos que no pudimos acceder y eso le sumamos que aparece un celular que no sabíamos que existía y que encima no tenemos acceso, es complicado.