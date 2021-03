Pablo Ferreri: "Las medidas que se tomaron fueron acertadas, pero discrepo con los montos"

El exsubsecretario de Economía analizó el discurso realizado por el presidente ante la Asamblea General y cómo se evalúa desde la oposición las medidas propuestas por el gobierno para el manejo de la pandemia.

El Frente Amplio acusó al presidente Luis Lacalle Pou de gobernar en soledad y no tener diálogo democrático con la oposición, en una conferencia de prensa encabezada por Javier Miranda al día siguiente de la rendición de cuentas realizada por el Poder Ejecutivo. La coalición de izquierda rechaza que el gobierno no haya tomado en cuenta sus propuestas y considera que las respuestas económicas y sociales que se dieron frente a la pandemia son insuficientes.

El discurso ante la Asamblea General

Las medidas que se tomaron fueron acertadas. Discrepo con los montos. Para las 300 mil personas con mayores dificultades habría que generar un subsidio transitorio focalizado en esas personas pero de un monto un poco mayor. Estaba mal llamado renta básica universal. La propuesta era por tres meses con posibilidad de prorrogarla. Uruguay gastó un punto del PIB en apoyos para la pandemia. Si hubiera pasado del 1 al 2,5 hubiese estado muy por debajo de los demás países aún. Los países de características similares a Uruguay aumentaron 5 y medio el déficit fiscal. Era algo absorbible por el Uruguay. No hay real consciencia de dejar que se caigan determinadas cosas es más complicado levantarlo después. Muestra un poco el sentido común de las propuestas. Pecamos de falta de originalidad porque es lo que se está aplicando en todo el mundo. Todos los socios de la coalición le están reclamando que tomen medidas en la línea de lo que propuso el Frente Amplio. Tan equivocados no estábamos.

En la conferencia de prensa de Arbeleche y el discurso del presidente yo noto una fuerte preocupación por el déficit fiscal. Se le debe aspirar que le se juzgue no solo por el déficit fiscal y la inflación. Habló una hora del déficit y no de producción, desempleo. Había previsto una recuperación de 4 puntos y va a ser en torno al 3,5. No va a cumplir con lo que se había fijado. La preocupación está en eso y me lo imagino más en un ministro de Hacienda y no de Economía y Finanzas. Noté ciertas ausencias, primero, cierta empatía y sensibilidad con datos de la realidad como los puestos de trabajos, seguros de hogares, gente por debajo de la línea de pobreza. Noté poco futuro en el discurso. Me hubiera gustado escuchar más proyección. Vi pocas medidas en los aspectos coyunturales.

Un gobierno democráticamente electo está bien que tome decisiones. En un momento de pandemia requiere que todos testemos empujando del carro. Dialogar no es solo reunirse. El FA gobernó 15 años con mayorías y eso hizo que fuéramos un tanto endogámicos sin tener todos los espacios que tendríamos que haber tenido para dialogar y hoy veo que el gobierno comete el mismo error. El gesto de ir al parlamento me pareció un gesto republicano de buen nivel y creo que el tono fue el correcto. Lamentablemente al otro día salió el presidente a decir quién le escribe el libreto al FA y lo que hizo Delgado cuestionando los datos del INE. Eso no me parece un gesto correcto. Una cosa es la buena actitud de ir es una cosa, el despliegue es otra cosa. Hay una fuertísima impronta presidencialista. En todo caso es el perfil del gobierno y es lo que la gente votó.

Impacto de la pandemia

La mitad de los 140 mil son niños y que además muchos no tuvieron acceso a educación. En términos de desarrollo de país es mucho mejor sostener hoy que hacer un desfonde luego. Las medidas son insuficientes y no atienden la realidad. La ministra estimó que iba a crecer el consumo interno y que se iban a crear 50 mil puestos de trabajo. Yo no veo que las medidas coyunturales que se tomaron tengan la potencia. Va a ser una recuperación débil. Veo una ausencia de rumbo para adelante. Se recortan 50 mil horas docentes en la educación. El recorte en investigación en ANII era del 40 % y en innovación n 25 %. Eso muestra la ausencia del rumbo.

Si hubiera un rumbo claro yo podría criticarlo o estar a favor. Lo que tiene que ver con la inserción internacional es más amplio. No veo u rumbo claro en inserción internacional. Esa ausencia de rumbo genera incertidumbre. Faltan detalles de esa inversión. Hay parte de la inversión que es privada y parte que es pública. Se extendió 14 años la concesión. Lo que no está claro es si la inversión es en el 2021. También se habló de la planta potabilizadora. No veo que esos 12000 millones ocurran en el 2021. Bienvenido sea igual. Eso está en la dirección correcta.

Hay una diferencia sustancial. A mí me gustaría que mi gobierno tuviera un rumbo claro y saber para dónde va. El FA no tiene aceitados los mecanismos de oposición. Creo que el FA ha tenido un aterrizaje que lo está ejerciendo en una forma que nunca lo había hecho. Eso hizo que al Fa le haya costado cómo pararse y eso ocurre además en un marco de pandemia que le agrega una cuota novedosa muy importante. Es nuestra obligación. Sabemos lo que es no tener una oposición que no construye. Lo sufrimos. Ser oposición constructiva significa criticar también. Representamos otro conjunto de ideas que hay que poner arriba de la mesa. El dialogo no es con Ferreri, con Astori ni con Mujica. Es un FA que llevó propuestas y que no fueron contestadas. Quiero que dialogue la oposición con el gobierno.