Pablo Fielitz: "El mayor problema está en el seguimiento de la persona que intenta autoeliminarse"

El director de Salud Mental de ASSE conversó sobre el cuidado y la atención en salud mental en Uruguay, los factores que inciden en las tasas de suicidio, los retrasos en la atención psiquiátrica, los planes para mejorar la atención a los usuarios y la estrategia para prevenir los suicidios de jóvenes.

El cuidado y la atención en salud mental en Uruguay

En función de las llamadas a la Línea Vida, una línea de apoyo y sostén para personas con intención suicida, esa línea tiene muy pocas llamadas de adolescentes. Estamos generando alternativas de comunicación para los adolescentes para que puedan recurrir a pedir ayuda. La plataforma no tiene llegada a los adolescentes y nos obliga a rediseñar estrategias. Estamos trabajando con el MSP y el INJU.

Asistencia en ASSE

El asunto es que en el periodo de los últimos 10 años esa deserción de los equipos de territorio obedeció varios factores y uno de los centrales era la diferencia salarial entre las instituciones privadas y públicas. El salario de un psiquiatra en ASSE era la mitad que el de un sueldo en un privado. Eso generó que hubiera gente que saliera de ASSE y pasara a trabajar en un privado. También sucedió que cesó, se jubiló o falleció, los cargos que quedaban vacantes no eran cubiertos. Había llamados para previsión de cargos y nadie se presentaba a los llamados. Por eso nosotros con el apoyo del directorio de ASSE planteamos la creación de funciones de alta dedicación en psiquiatría al igual que ya existían en otras 18 especialidades médicas con función de alta dedicación a partir de 20 horas semanales de trabajo. De esa manera equiparar un sueldo de un psiquiatra en ASSE con el de un privado.

Eso va depender mucho del lugar, porque hay lugares en el interior en donde la demora de la consulta es menor a 30 días, acá en Montevideo puede ser de 4 meses o a veces indefinida. Esto no puede pasar.

Estrategias

La consulta de urgencias siempre se realiza. Ese no es un problema, el mayor está en el seguimiento. Que pasa con una persona con una persona durante los 6 meses próximos a un intento de autoeliminación. Para nosotros es prioridad que el seguimiento de estas personas sea adecuado y oportuno.

Había pedido un informe de que sucedió con personas que tuvieron un intento de autoeliminación desde agosto de 2019 y durante los 6 meses próximos, y muchas de ellas no tuvieron un seguimiento.

Un aspecto que necesitamos es ajustar el seguimiento, dar consulta priorizada y que estas personas puedan acceder a apoyo psicoterapéutico durante los próximos 6 meses. Hay un plan piloto para este tipo de trabajo en el que analizaremos en el correr del tiempo.

Un aspecto de capacitación sobre todos los técnicos que puedan detectar de forma precoz y oportuna aquellas personas con tendencias suicidas.

La salud mental no tiene que entenderse solo como tema sanitario. El tema es muy complejo y no se puede pensar que solo con medidas asistencias la tasa de suicidio bajará. Lo sanitario y el abordaje social son imprescindibles para eso, no alcanza solo con tener un buen sistema de salud.