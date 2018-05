Pablo García Pintos: “La tarjeta corporativa era mi bolsillo”

Pablo García Pintos, exdirector blanco del Banco República, concluyó que los gastos generados durante su integración en el directorio entre el 2000 y 2005 fueron de $317.174 y de ese total, $150.785 fueron de retiros en efectivo para aportar a su partido, su sector y al Instituto Manuel Oribe.

En una carta publicada en el semanario Búsqueda, el exjerarca dijo que todavía no recibió los gastos entre 1995 y 1999. El Banco República indicó en una carta que no puede definir los gastos y se basa en la discrecionalidad del exdirector.

El banco me mandó fotocopia de todos los estados de cuenta del periodo 2000- 2005. Me dijeron que no ubicaban los del periodo anterior. Agarré mi calculadora y empecé a sumar los gastos en el extranjero y en el país.

Le pedí a la gerente general que los corrigiera. Le advertí que gran parte de los gastos en moneda extranjera eran derivados del directorio del banco, que eran pagados con las tarjetas.

No había limitaciones, la discrecionalidad era total. Los sueldos de los directores estaban a mitad de tabla con los de los funcionarios. Era una cosa que venía de directorios anteriores, que compensaba con las tarjetas corporativas.

Los demás utilizaban una operativa que era más onerosa al banco. Contrataban asesores y estos se hacían cargo de los gastos. Era una forma de usar fondos del banco. Era habitual en toda la administración.

Hay recibos independientes del Partido Nacional, el Instituto Manuel Oribe y el Herrerismo que entraban en tres cajas diferentes.

La tarjeta corporativa era mi bolsillo. Cuando el banco me dijo que era discrecional, lo era para mi uso.

No hay duda de que soy un chivo expiatorio. Esto es una maniobra camuflada de algún sector de la izquierda que, al producirse el evento de Sendic, sacan esto que fue auditado concomitantemente. El presidente Vázquez ordenó una auditoría a todos los entes. En el caso del BROU, se examinó el uso de las tarjetas corporativas de cada director. Se me elige a mí por la razón de que era de más rédito político.