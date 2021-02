Pablo Hein: "La muerte de Santiago nos sirva para reflexionar como sociedad de una buena vez"

El sociólogo conversó sobre el impacto en la sociedad tras la muerte del futbolista uruguayo. También habló sobre cómo otros países trabajan y afrontan este problema social.

Contexto

Más allá del contexto social que estamos viviendo, esto trasciende el color de la camiseta. No lo supimos acompañar como sociedad. Desde ayer hasta a hoy, dos uruguayas o uruguayos, decidieron quitarse la vida, no se llamaban Santiago o no eran tan queridos como el “Morro”. Esta pérdida de este estilo es inherente a la vida humana. La muerte de Santiago nos sirva para reflexionar como sociedad de una buena vez. El tema es muy lento y no hay una solución para mañana, no hay una vacuna, no hay una pastilla.