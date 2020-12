Pablo Iturralde: "Se cayó el relato de que las políticas sociales se realizaban solo desde la izquierda"

El presidente del Partido Nacional comentó el balance del año del partido, la relación entre el partido y el gobierno de coalición, el FA como oposición y el caso de Carlos Moreira.

Balance del año

Ha sido un año satisfactorio desde el punto de vista político. Aparte del tema de la pandemia, fue un año bastante difícil. Hay una coalición en marcha en un año que hubo dificultades pero que tuvo que ver con una lógica más abarcativa de muchos partidos, una coalición que toma todos los temas con acuerdos. Con el Partido Colorado tenemos un diálogo más fluido, pero con Cabildo Abierto es un partido joven que está definiendo su fisionomía y ha tenido algunos temas que ha sido discrepante pero eso no quiere decir que no tengamos dialogo. El Partido Independiente tenemos una relación fluida desde el parlamento y se cumple con creces en un año muy difícil para todos. La cosa más destacable sería el diálogo entre la política y la ciencia. Entre la política y la ciencia el Uruguay sale muy bien, contento y conforme.

Presupuesto a la comunidad científica

Partido Nacional y el gobierno

Frente Amplio como oposición

Se cayó el relato de que las políticas sociales se realizaban solo desde la izquierda. Antes las políticas sociales no estaban desarrolladas y había que salir a corregir. No es que yo llego y cambio todo, pero si que hay que tener una evaluación de las cosas planteadas. El primer año nos llevó a mirar todo lo que estaba pasando y poder estudiarlas. La gente ha visto como ha trabajado el gobierno.

Agenda

Ley Forestal

Carlos Moreira

Como decimos los abogados, el impulso procesal a la acción de mover un juicio está en la cancha del doctor Moreira. En su momento tras esos episodios, él renunció el partido y el tema quedó liquidado por ahí. Cuando terminó el proceso judicial sé que él manifestó el reeingreso al partido, pero no está planteado arriba de la mesa. En mi opinión que cuando eso suceda lo vamos a tratar y con decisiones colectivas.

Para actuar hay que tener determinados elementos y el comité de ética venía actuando en un sentido. En aquel momento se nos decía que no actuamos tan debidamente como se debería. Cuando la comisión de ética actuó dio por buena grabación que cuando la analizaron en sede judicial se comprobó que estaba montada en gran parte. La edil denunciante se adhirió al Frente Amplio, lo señalo porque en su momento se dijo que fue un montaje de quienes no querían que el Partido Nacional no volviera a ganar. Digo datos, después cada cual los interpreta. La grabación era muy vieja y salió a la luz cuando él no era candidato.