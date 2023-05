Pablo Iturralde: "Si ayer se hubiera roto la coalición, hoy el Frente Amplio estaría haciendo una fiesta en La Huella de Seregni"

El presidente del directorio del Partido nacional, Pablo Iturralde, analizó la decisión de Cabildo Abierto de mantenerse dentro de la coalición y la calificó como "positiva" a la vez que remarcó que el actual es "un gobierno de coalición, no uno del Partido Nacional". También habló sobre el pedido de licencia del senador Penadés tras ser denunciado por explotación sexual y la investigación en fiscalía sobre el caso Astesiano.

La decisión final de mantenerse en la coalición es un tema positivo. Este es un gobierno de coalición no un gobierno del Partido Nacional. Para nosotros no hubiera sido una buena noticia que Cabildo no estuviera más en el gabinete. Representan una porción importante de la ciudadanía.

El resultado final es que Cabildo continúa en la coalición. Quedan dos años de gobierno, que son extensos, en medio de lo que va a pasar el año que viene, que va a ser un proceso electoral. Y naturalmente somos partidos distintos, tenemos puntos de vista distintos en muchas cosas. Ayer quedó claro. No compartimos muchas de las cosas que dice Cabildo Abierto, pero es uno de los socios que tenemos en esta coalición con el que estamos gobernando y por suerte ellos también quieren seguir gobernando junto a nosotros.