Pablo Labandera: "En condiciones normales esto no hubiera sucedido nunca"

El director de Transporte se refirió al accidente ocurrido en el puente de los accesos de Montevideo que dejó como resultado una persona fallecida y cuatro heridos luego del derrumbamiento de la estructura. El vehículo no contaba con la habilitación para transitar.

El Ministerio de Transporte le entregó ayer a la Fiscalía la información sobre los antecedentes de la empresa a la que pertenece el camión con la grúa que impactó contra un puente peatonal en los accesos de Montevideo. La cartera inició una investigación administrativa a la compañía, ya que tiene 10 vehículos más registrados en la Dirección Nacional de Transporte.

Evaluación del accidente

Hay un control documental inicial que es aleatorio. Hay controles que se hacen en ruta como el ingreso o el egreso en Montevideo o en las zonas francas. Eso varía. Desde que asumimos esta responsabilidad hemos coordinado con Policía Caminera porque muchas fiscalizaciones son compartidas con ellos. Desde hace días estamos coordinando para generar operativos conjunto y es un sector lamentablemente con alto porcentaje de informalidad y eso no contribuye en nada. Nos obliga a poner el acento aún más en el control y la fiscalización aún más que redunde en una mayor efectividad. Sin dudas esto no alcanzó porque pasó lo que pasó.

La empresa no tenia los permisos nacionales de circulación que se requiere. Desde 2015 tienen 13 vehículos y la última habilitación fue de este vehículo que estuvo en el siniestro del año 2018. No puedo afirmar que estuvo circulando desde 2015, pero presumo que estuvo circulando más de una vez. Asumo que el control fue ineficaz.

Explicaciones de la empresa

Boleto gratuito de estudiantes

El estado le transfiere al sector transporte dos conceptos que permiten mantener el precio del boleto en un precio razonable. Uno relacionado con el descuento realizado en función de los kilómetros recorridos y es el fideicomiso del combustible, y por otro lado, es el subsidio al boleto estudiantil. Para el caso de Montevideo no hay innovación. En Montevideo el estudiante va a seguir recibiendo 50 boletos gratis. No varió ni va a variar nada con respecto al boleto estudiantil. No va a haber ningún paso atrás ni pérdida de beneficio. El boleto estudiantil con respecto a montos no se va a tocar. Lo que se está hablando es de la necesidad de un sistema más transparente en cuanto a la identificación del uso del boleto estudiantil en los departamentos del interior.

Esta identificación va a llevar a que no se extienda más por un ficto. Lo que varía es la situación de la empresa que recibe el subsidio. Lo del estudiante no cambia. No sabemos si va a ser más o menos. Todas las intendencias aportan más o menos con distintos criterios. Todas las intendencias transfieren montón diferentes respecto a la política estudiantil.

El ministro aclaró que era infeliz la relación y que daba lugar a interpretaciones incorrectas. No va a haber ningún paso atrás en el boleto estudiantil.

La normativa dice que el estudiante debería usar el beneficio estando a más de un kilómetro del centro. Es imposible de verificar. Una cosa es la normativa y otra la realidad. Lo hemos hablado con el ministro y la idea es eliminar ese criterio porque es un criterio irreal y es imposible de controlar. Se generaron dudas porque el problema radicó en la misma redacción y fue un error inicial del propio ministerio, pero luego el ministro reafirmó lo que después se dijo. Estamos buscando mejorar el sistema.