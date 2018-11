Pablo Mieres: “Es imprescindible generar una opción que sea una nueva esperanza”

El senador del Partido Independiente detalló su lanzamiento de campaña y cómo coordinarán sus propuestas con Valenti, Andreoli y Amado.

El Partido Independiente lanzó oficialmente su campaña de cara a las elecciones de 2019. El evento se realizó en el Club Platense este domingo y contó con la presencia de los principales referentes del sector. Es lema elegido para la campaña es “Cambiar se puede”.

¿Cuáles son los objetivos del Partido Independiente? ¿Qué expectativas tiene sobre su acuerdo con Esteban Valenti, Selva Andreoli y Fernando Amado? Lo hablamos con el senador Pablo Mieres.

La Ética

Tengo muy claro que nadie está libre. No somos seres de naturaleza distinta a los seres humanos. Seguramente a la hora de elegir uno se equivoque. No existe que no sancionen al vicepresidente procesado. Y peor es lo que salió en la prensa, que no lo sancionan porque sabe demasiado.

No se puede entender cómo un gobierno democrático como el uruguayo no marque con firmeza lo que pasa en Venezuela.

Hay que crear alternativas hacia adelante. Tampoco queremos la restauración. No somos partidarios de los partidos tradicionales: han hecho cosas bien y mal, como el FA. Pero este Frente Amplio ha fracasado. Hay que comparar los grandes temas de la campaña con los resultados. Reformar la educación, los que quisieron hacerlo se fueron, bajar las rapiñas, no llegaron, abrir el Uruguay al mundo y reformar el Estado.

No resolvió los problemas que dijo que iba a resolver y encima dejó otros más. No les queda fuerza, poco y nada.