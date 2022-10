Pablo Mieres: "Estamos yendo a un esquema de unificación y de homogeneidad de los sistemas"

Luego de superar la mitad del período de gobierno, la coalición logró presentar una de las reformas que figuraban como primordiales: los cambios en el sistema jubilatorio. El proyecto se presentó días atrás y esta semana comezará a ser discutido en el Senado, si bien ya surgieron voces contrarios desde el Frente Amplio y el PIT-CNT.

¿Hay un acuerdo sólido a nivel del oficialismo para dar un trámite ágil al proyecto en el Parlamento? ¿La reforma previsional caldeará el debate político y la conflicitivdad hacia los próximos meses?

El debate político por los cambios en las jubilaciones

Había temas de fondo que venían en deuda en la agenda los últimos años de gobierno. La gestión de la pandemia fue muy importante y no estaba en ninguna agenda de ningún país del mundo, y que mostró a un gobierno con una capacidad de respuesta con la cual salimos con muy buena nota en el mundo. Uruguay salva con nota y eso es resultado de la gestión de este gobierno de coalición.

No veo que haya un desgaste, sí una diferenciación. Cuando se acerque el tiempo electoral seguramente aparecerán los matices y cuando haya campaña cada partido presentará sus ideas. Si esto sigue avanzando en la misma dirección es viable una renovación de entendimiento para adelante.

Es una coalición integrada por 5 partidos que tienen diferencias ideológicas, en muchos otros temas, pero que independientemente de eso llevan adelante una gestión de gobierno compartida y que ha avanzado más allá de un montón de pruebas que hemos tenido desde que empezó. La LUC, un referéndum, una Rendición de cuentas, un proyecto común de reforma de la seguridad social, no es poca cosa para dos años y medio de gobierno.

Uruguay a partir del 2020 tuvo una reestructuración del sistema político, en un formato de dos bloques. Terminó el periodo de que el Frente Amplio ganó con mayoría propia absoluta y se formó una coalición alternativa. El gran elemento que permite una gestación de una coalición alternativa es el agotamiento del proyecto del Frente Amplio que el último periodo de gobierno no tuvo respuesta a las cosas que efectivamente había propuesta. El cambio en la seguridad, el cambio en la educación, que eran dos de las grandes banderas en el periodo 2015-2020 y que no ocurrieron. Temas muy centrales que de alguna forma dieron origen a un programa de esta coalición de gobierno que está llevando adelante estos asuntos. La transformación educativa, buscar una tendencia muy negativa en materia de seguridad, pero además de eso la reforma de la seguridad social, la apertura de Uruguay al mundo y la búsqueda de una transformación del Estado para ponerlo al servicio de los ciudadanos y en ese sentido se está avanzando en todos esos terrenos. Eso lleva a imaginar que hay un proyecto de gobierno en tránsito y cuando llegue el 2024 tenemos que evaluar el grado de avance y de logros, obviamente si hay condiciones de acuerdos renovar los entendimientos.

Empleo

La justicia del IASS lo que no hay duda es que tenemos que trabajar en levantar los ingresos de las familias que están por debajo de la línea de pobreza y de las jubilaciones más bajas. Creo que habrá más medidas. Vamos a trabajar. Nosotros creemos que es muy importante trabajar sobre la mejora de la realidad de los hogares con niños y adolescentes, es muy importante tener en cuenta la diversidad entre los pasivos. Bajar impuestos es una buena cosa que se puede, pero creo que debe haber una política enfocada hacia los más jóvenes para levantar el piso.

Cayó la informalidad. Uruguay tiene 4 puntos menos de informalidad que hace tres años, es decir, que antes de la pandemia. Nosotros dijimos vamos a mantener el poder adquisitivo del salario, vino la pandemia y no es posible, pero dijimos que lo íbamos a recuperar. Hicimos un acuerdo con COFE en junio, el año pasado con el sindicato de la enseñanza y en estos días con el Poder Judicial, con el sector público está acordado y habrá una recuperación de salario completa. El golpe de la pandemia fue demoledor. Nos queda pendiente recuperar el resto y hubo algunos que perdieron mucho más. La pandemia pegó desde los dos lados del mostrador. Estamos encaminados a cumplir con esa tarea y a cumplir con la pobreza. El país está en una senda de crecimiento y es oportunidad de recuperar.

Elección en Brasil y victoria de Lula

Recién me mandaba un mensaje un observador de OEA que está en Brasil y me dijo que había total tranquilidad, paz y aceptación, y creo que eso es lo más importante de todo. Hubo una elección muy pareja y sin embargo todo funcionó a pesar del nivel que hubo. Ayer hubo una expresión de la democracia que hay que aplaudir. Creo que el mensaje de Lacalle Pou fue muy bueno en ese sentido rescatando eso y la necesidad de seguir trabajando juntos ya que somos dos países con grandes intereses.

Tweet de Gerardo Sotelo

Lo explicó, pero de todas maneras fue un error importante que cometió. Lo digo con total franqueza y se lo dije a él también. Máxime que él está en un lugar donde tiene que guardar ese tipo de distancia. Fue un error importante y que lamento, que no representa a nivel partido ni al gobierno.

La discusión del proyecto de reforma previsional

Como cambiamos las reglas de juego con los seguro de paros y eso es seguridad social. La seguridad social está todo el tiempo en proceso de transformación. El tema es el previsional que es el tema que estaba manejando el problema sostenibilidad financiera.

Decisiones que suponen cambios que permiten mayor acceso por subsidio de desempleo de trabajadores rurales y trabajadoras domésticas.

La provisión social, las jubilaciones y pensiones porque el déficit no viene bien y tenemos que buscar la manera de bajar y equilibrarla. Evitar que lleguemos al borde del precipicio, sin avisar además. Estas cosas no se generan en la pandemia. El problema de la caja profesional y bancaria venía de hace años, nos encontramos con una situación que tenemos que arreglar a las corridas. No queremos que con el sistema jubilatorio general y es por es por eso por lo que lanzamos este proyecto que tiene cambios graduales.

Vamos a un sistema de cambio a 20 años. A la convergencia del régimen y la extensión de la edad de retiro, que los distintos subsistemas converjan en un único sistema que es mucho más juntos. Que reconozca especificidades. Para llegar a eso debemos establecer un puente para que no se nos caiga antes de la convergencia y es lo que estamos trabajando en paralelo. Para decirlo más claro es que acá hay un proyecto de ley general y en paralelo estamos haciendo modificaciones que implicarán otro proyecto de ley para resolver la problemática específica e inmediata de la caja bancaria y de la caja profesional.

Se benefician todos, la extensión de la edad de retiro es general.

Un proceso gradual, pero firme.

Hay que tener en cuenta de que la gente necesita un tiempo. No le podés cambiar la edad de retiro a la gente que está cerca de jubilarse. Los otros parámetros se van a ir unificando y todas las cajas convergerán a ese nivel con la diferenciación que tiene que ver con las bonificaciones que dependen del tipo de actividad.

Todos los demás subsistemas aumentan hasta 65, pero todos lo que tienen bonificaciones la seguirán teniendo, por ejemplo los docentes, por cada dos años que computan valen 3, se bonifica expresamente en la ley por jubilación anticipada en los casos de roles laborales en la construcción y en el sector rural. Siempre hay especificaciones porque hay pérdidas distintas.

En el periodo anterior el FA gobernaba, tenía mayoría absoluta y modificó la Caja Militar. No hizo mucho. Teníamos una mirada de que teníamos que buscar un planteo más general. Ahora nos critican y gobernaron 15 años. Estamos yendo a un esquema de unificación y de homogeneidad de los sistemas.

Si nos hubiéramos adelantado nos estarían criticando porque estaríamos ‘matando’ con la edad de retiro.

Si se fijan en las recomendaciones de hace un año, había dos opciones: la primera que apareció en el anteproyecto de ley y la otra implicó correrla hacia el año 73’. Lo que se hizo fue cambiar una opción por otra. El costo financiero es que demorás un poco más en equilibrar el déficit. Es discutible.

Es mejor para los ciudadanos y hay que decirle a la gente de los 50 para arriba nadie sufre una afectación excepto un derecho, que es el derecho de hacer compatible la jubilación con el trabajo, que eso no existe en el Uruguay o está muy limitado a ciertas situaciones y que se generaliza. Vos estas trabajando llegas a la edad de retiro y la gente no tiene de golpe una incapacidad para trabajar, la gente va envejeciendo lentamente y baja tanto su capacidad física e intelectual de manera gradual y nosotros tenemos un sistema en donde es todo o nada: de un día para otro o trabajás en todo o no trabajás en nada o trabajás en negro que es peor. Lo que permite esta reforma para todos es la posibilidad de compatibilizar el trabajo con jubilación y creo que eso es muy bueno. Uno estando de acuerdo con el empleador pueda bajar el horario de trabajo y que cobre la mitad de la jubilación y siga aportando y trabajando con la otra mitad, es más sano, es otra oportunidad y es parte de los beneficios de eta reforma.