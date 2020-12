Pablo Mieres: "Llevamos gastado 330 millones de dólares en seguros de paro"

El ministro de Trabajo y Seguridad Social habló sobre los costos tanto económicos como sociales en tiempos de pandemia, subsidios para diferentes rubros y los incumplimientos de los protocolos sanitarios. También agregó que "estamos muy cerca de alcanzar a un acuerdo en cerrar el consejo de salario con el sector de la salud".

Personas en seguro de paro

Costos

Nuestro sistema de trabajadores la mitad son dependientes privados formales, por lo tanto tiene técnicamente derecho al seguro de paro y tienen que cumplir requisitos tanto en cantidad de jornales o en cantidad de meses de aporte. Luego tenemos funcionarios públicos que no tienen esa problemática de riesgo de cese y con eso ya llegamos a los dos tercios, luego hay una cuarta parte de trabajadores informales que no tienen ningún tipo de cobertura y ese porcentaje alrededor de un 10% que son las unipersonales que no tienen cobertura por cese de actividad, que son tareas que tenemos pendientes cuando uno pueda sacar la cabeza de la crisis de la pandemia y que hay que asumir. El otro día conversábamos con la ministra Arbeleche, como logramos un proceso de incremento de la formalización y también para las unipersonales esa coberturas son desafíos que tenemos para adelante. El otro desafío son los jóvenes, hay una tasa de desempleo juvenil escandalosa, 34% de 18 a 24 años son desocupados, o sea, que están buscando trabajo y no consiguen. Estamos entre los cuatros países con tasas de desempleo juvenil más alto de América Latina.

Seguro especial para los artistas

Sin dudas que los artistas y trabajadores de la cultura tenemos asuntos pendientes como país, hubo una norma que se aprobó hace algunos años pero no hubo impacto y obviamente está en la mesa de trabajo de la Dirección Nacional de Empleo, pero no hubo un avance suficiente.

Reclamos pendientes

Teletrabajo

Manejo del ministerio

Incumplimientos de las empresas

Inspeccionando e intensamente marcando todas las observaciones y llevando todos los procesos administrativos vinculado con esas observaciones haciéndolo público para que eso genere una conducta de modificación. No hemos observado una tendencia de disminución de los casos donde hay algún tipo de incumplimiento. El incumplimiento tiene que ver con que no está el listado de las conductas que se deben seguir, no tener el instructivo en el local es un incumplimiento, pero es mucho más grave es no tener el tapaboca o que no haya distanciamiento, entonces hay desde incumplimientos leves hasta incumplimientos graves que refieren a conductas concretas.

Alrededor de 700 inspecciones sin contar de esta semana y hubo unos 400 casos donde se verificó algún tipo de incumplimiento. No hay una concentración de incumplimientos en algunos lugares en particular, que se encuentren en oficinas públicas o locales comerciales, es muy variado.

Uno siente a través de los contactos interpersonales que tiene que se está haciendo conciencia de que estamos en problemas serios. Si hay incumplimientos, hay sanción. Lo que nos importa es el incumplimiento, la inspección va en la línea de promover y provocar que aumente el cumplimiento.