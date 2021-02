Pablo Mieres: "No es un planteo de críticas, sino de aportes"

El ministro de Trabajo evaluó las razones por las que el partido envió propuestas el Ejecutivo para la reactivación económica en materia de empleo y, además, indicó que "es probable" la extensión del seguro de paro que estaba marcado que culminara el próximo 31 de marzo.

El Partido Independiente presentó una serie de propuestas que fueron enviadas al presidente Luis Lacalle Pou. El planteo principal es promover un subsidio de 4.200 pesos para unos 300.000 trabajadores informales durante tres meses. Esta es la segunda vez que el Partido Independiente plantea esta iniciativa en el seno del gobierno.

Siempre uno siente que es insuficiente y ese es el debate permanente en una sociedad democrática. Lo que se trata es de ajustarnos a los planteos. Presentamos el año pasado unas propuestas con el mismo sentido para aportar desde una mirada para agregar a lo que se hace. Las medidas que planteamos deben estar contabilizadas dentro del Fondo Coronavirus para no afectar un déficit estructural. No es un planteo de críticas, sino de aportes. Los trabajadores públicos y privados han tenido una red de contención, mientras que los micros y pequeños empresarios están mucho más golpeados. Los trabajadores informales han sido atendidos fundamentalmente a través del Mides. El Mides generó un registro de las personas que recibieron las canastas desde que empezó la pandemia. La segunda parte de la medida no es solo el subsidio.

Decidimos hacer un esfuerzo para reforzar la canasta básica de alimentos de unos cuatro mil pesos. Vamos a hacer el esfuerzo de subirlo por un tiempo para esperar que podamos salir de la pandemia y el segundo paso que es crear un registro de trabajadores informales y aprovechar esa información del registro para ampliarla, depurar el padrón y empezar a trabajar con esa gente para buscar caminos de formalización, capacitación laboral e incorporarlos n le mercado del trabajo. Inefop entraría aquí. Con Inefop hay un desafío que es focalizar mejor cuáles son los cursos y quiénes son sus destinatarios. Los cursos se definían con una mirada a veces aleatoria. Hoy no hay seguimiento en Inefop y la idea es que sí la haya. Sí hay un aporte a la ECA por cada trabajador que se incorpora al mercado. Me parece que es clave que el seguimiento sea permanente.

Ni siquiera está registrado. Solo la ECA dice que se incorporó. El registro nacional de trabajadores informales va a convertirse en un asunto permanente y va a trascender la coyuntura. La idea es mantener un mecanismo de cursos de Inefop. Los caminos hacia la formalización trascienden a la emergencia sanitaria. Lo que pretende el PI es aumentar el monto y que además sea un proceso útil para la integración social.

Estamos todos desde el principio tratando de responder. Obvio que el PN es es partido mayoritario de la coalición. Acá la mirada del PI es poner arriba de la mesa cosa que complementan y lo hemos hecho público ahora porque como los otros partidos conocieron, nos parece importante que se conozcan las nuestras. El gobierno tiene una tarea compleja de definir cuáles ideas pueden ser amalgamadas.

El MEF dijo que hay 500 millones de dólares para gastar en el Fondo Coronavirus. Lo nuestro queremos que esté separado de los gastos corrientes y del presupuesto. Yo lo leería como que estamos en un momento de inflexión. Le hemos dado una respuesta al país y esa es la discusión. Si podemos hacer algo más es que lo hacemos. También esperamos que no sea todo el año el problema, sino tendremos que recalcular. La incertidumbre está en el final. Que se hagan públicas ideas para una definición me parece lo natural. Son modalidades de trabajo. Tomamos medidas con respecto al sector turístico y casi que pasó desapercibido. Todos los días estamos trabajando en medidas nuevas. La situación de emergencia lo obliga.