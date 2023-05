Pablo Mieres: "Nos sorprendió una suerte de resistencia de Cabildo Abierto, pero finalmente acató"

"Lo importante es que el presidente de la República tomó una actitud clara con respecto a un episodio en donde no existía fundamento jurídico de las decisiones que había tomado la exministra de Vivienda" y que la definición de Lacalle Pou "que a nosotros como partido nos representa muy bien", manifestó el ministro de Trabajo.

La noticia es que a pesar de todas las críticas que se hicieron se quedaron. Me refiero de acatar, de que acataron y se quedaron.

Con respecto a lo del viernes a mi me sorprendió mucho porque la decisión de quienes son los ministros las toma el presidente y eso no se discute. También nos sorprendió la evaluación tan crítica de la gestión del gobierno, nosotros no tenemos esa evaluación, Partido Independiente tiene otra evaluación sobre lo que está ocurriendo en el país, la pregunta hay que hacérsela a ellos. Si vos haces un diagnóstico tan crítico de cómo está funcionando el gobierno, no solo cómo funcionando, sino cómo le está yendo al gobierno, pero permaneces en la coalición, bienvenido sea.

No tengo una lectura. Simplemente digo que el resultado es la continuidad de Cabildo Abierto en la coalición. Cada uno se hace responsable de sus discursos y ciertamente tenemos una opinión bien diferente a la que Cabildo Abierto tiene sobre la gestión del gobierno y del que participa además y que ha votado en distintas instancias, que ha acompañado en la LUC, el presupuesto, la Rendición de cuentas y la Reforma de la Seguridad Social.

El problema de los discursos es de quien los hace y es el que se tiene dar cuenta de ello. No voy a estar de intérprete de los discursos. Simplemente nosotros tenemos otra evaluación de lo que está ocurriendo en Uruguay y de los pasos que este gobierno ha dado, de los cambios que se han impulsado. Estoy convencido de que este gobierno está actuando con mirada larga, porque estamos haciendo reformas de las que no se va beneficiar el propio gobierno, sino el país en el futuro. Eso es lo que es que corresponde un gobierno que piensa en serio en los problemas de fondo. Nos sentimos interpretados como Partido Independiente. Aclaro que también tenemos nuestras propias posiciones, cuando nos parece que hay cosas que no nos parece acompañar, no las acompañamos. Por ejemplo, si mañana se votara el proyecto de ley que tiene que ver con la prisión domiciliaria de las personas que cometieron delitos de lesa humanidad, nosotros no la vamos a votar, es más, nos preocuparía mucho que la coalición la votara y lo vamos a manifestar con total convicción.

Cuando uno escucha tantas críticas lo que importa al final es que el Partido Cabildo Abierto permanece en la coalición, de alguna manera corcoveó, se enojó, no le gustó, rechaza, pero al final sigue. En política eso lo que define el camino de la realidad.