Pablo Mieres sobre el sistema de seguridad social: "Es muy rígido e injusto"

El ministro de trabajo y seguridad social, Pablo Mieres, expresó que estas pautas salariales para 30 mil trabajadores (sector turismo) busca comenzar la recuperación salarial en uno de los sectores más atacados por la pandemia. "Se va a terminar de recuperar en cuatro años", explicó Mieres. Además, agregó que la reforma social es necesaria, pero que la situación de la educación es "un drama" y necesita una reforma.

Pauta salarial para 30 mil trabajadores

Se dice: "Hay crecimiento pero no se recupera el salario". Si se fijan cuáles son los sectores que no perdieron, son los que han concentrado el crecimiento. Yo creo que si los sectores que más crecieron en la economía no tuvieron pérdida salarial, entonces eso que se dice no es correcto. Lo que importa es que tenemos que recuperar el salario.

Nosotros calculamos qué acuerdos salariales se firmaron y por lo tanto asumir que se cumple, porque si no hay sanciones, y de acuerdo a cómo se cumplieron desde el primero julio del 20, para no hacernos trampas al solitario. Porque es el momento en que se disparó el ajuste por inflación del final de la séptima ronda. Y tomamos el primero de julio del 22, entonces son bien comparables porque se toma el ajuste de la inflación. Y eso nos da que más de la mitad de los trabajadores privados no tuvieron pérdida (27%) o una pérdida de menos de 1%. Después está el resto, y ahí hay un tercio. Tres cuarta partes tuvieron pérdida, nadie negaba eso. Pero no todos perdieron.

Cada uno elije el punto de partida. A marzo de 2025, salvo ese grupo, nuestro compromiso es que que todos los trabajadores, públicos y privados formales, hayan recuperado el salario real de la prepandemia. En el sector público, se firmó un acuerdo en donde el gobierno se comprometió a dar aumentos con recuperación y que a marzo del 25 estaríamos al nivel de recuperación prepandemia. Y en el sector privado, un poco más de los trabajadores que negocian por mesa de salario tienen o no pérdida o una pérdida de menos de 1%, por lo cual es claro que antes del 25 toda esa gente ya no va a tener pérdida. Y luego un sector, cerca del 30%, que ha perdido entre 1 y 4, y hay un 10% que perdió más de 4.

Una de las propuestas que presentamos es de largo plazo que permite no seguir perdiendo, hacer correctivos por inflación anuales, adelantar inflación esperada y corregir por la ocurrida, tomando como las esperadas no las proyecciones del gobierno en 2020, sino las que se ajustaron ahora, para que sean realistas. En cada semestre hay un componente o de ajuste por inflación o de recuperación, de manera tal que el transcurro de esos cuatros se completa la recuperación del poder adquisitivo. Se buscaba recuperar dentro del período de gobierno, pero en este sector va ser muy difícil. La mayoría de ese sector es el turismo, y uno mira la perspectiva para la próxima temporada y problemas sanitarios no vamos a tener, pero tenemos un problema de competitividad con Argentina muy seria, hay mucha incertidumbre. No se va a recuperar de manera contundente. Quedaron de analizarlo y respondernos.

La teoría del derrame, ¿funciona?

Yo no creo que hay que crecer y después distribuir. Yo creo que las dos cosas tienen que ir paralelas. Tampoco creo que se pueda distribuir sin crecer, que en años anteriores hemos vivido. A veces parece que el Frente Amplio cree que el Uruguay vive adentro de un tupper, que es ajeno al mundo. Siempre se hace abstracción de que la inflación es un fenómeno global, que la pandemia fue un fenómeno social, y que en el 20 y el 21 los salarios en el mundo bajaron 6%. Y Uruguay no podía ser la excepción. Aquí se recuperó el salario más rápido que en otras partes del mundo.

La caída empezó al principio del 2021, en el primer semestre. La idea es recuperarlo a fines del 24 o principios de 25 a más tardar, salvo este grupo que va a demorar. Cuando la economía crece hay una demora en que traslade eso a la población. Nosotros tenemos dentro de un año la décima ronda, y el objetivo del gobierno es pautar entre el 23 y 24 que se termine la brecha de pérdida salarial.

Controlar el déficit pero claramente esta rendición de cuentas de incremento de gasto en la educación por ejemplo, que para mí es la reforma más importante, más que la de la seguridad social. La de la seguridad social es inevitable, ojalá tuviéramos otros números. Pero la de la educación es la oportunidad para otras generaciones; tenemos un drama en la educación que a veces no nos damos cuenta. 6 de cada 10 gurises no terminan la educación media es una catástrofe. Y lo naturalizamos. Hubo 15 años de gobierno progresista no hizo nada en aspectos educativos. Dijeron que iban a cambiar el ADN de la educación y no pasó nada, no se movió la aguja en ningún sentido. Hubo un dejar correr en educación. El Plan Ceibal es muy bueno y muy útil en la pandemia. Se hizo por arriba de la ANEP, pero lo reconozco como bueno. El Frente Amplio se creyó que aumentando la plata en la educación y poniendo dirigentes sindicales a dirigir la educación iban a cambiar la educación y no cambió.

No es área que yo estoy trabajando (la educación) pero me importa mucho el tema, pero la transformación curricular me parece fundamental. Eso me conecta con trabajo. Hay una especie de corte entre lo que se aprende en el aula y después se necesita en el mundo laboral, en el mundo adulto. Un modelo que pasa de aprendizaje de temas a competencias y habilidades es clave y eso está en esta transformación educativa.

Lo dijo Javier Lasida: "La comunidad educativa hace la diferencia". Comunidades que tengan autonomía para tomar decisiones, y con docentes estables. El mundo es muy dinámico y creo que una parte de la desorción estudiantil es porque el chiquilín se aburre, y lo que aprende en el aula no tiene mucho que ver con que va a necesitar después en la vida.

No se reforma ni en un año ni en dos. Pero desde la perspectiva del trabajo, esa sintonía entre educación y trabajo hay que reconstruirla. Tenemos un drama que es el desempleo juvenil, que viene desde hace décadas, nos debería sacudir. La tasa de desempleo es el triple que la que tiene el país. Lamentable tenemos un 24% de desocupación entre los 18 y 24 años y eso tiene la posibilidad de adquirir habilidades duras y blandas.