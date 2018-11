Pablo Perna, el “Bolsonaro salteño”: “El delincuente tiene que saber que puede terminar en un cementerio o pudriéndose en la cárcel”

"Estamos matando a futuros uruguayo, con el aborto, pero no dejamos que un uruguayo maduro pueda decidir morir dignamente", afirmó el candidato a diputado.

El abogado salteño Pablo Perna lanzó su candidatura a diputado por el grupo “Vamos Salto” del Partido Colorado. Sus propuestas vinculadas a la inseguridad no pasaron desapercibidas y su eslogan de “mano dura y plomo” le valió el apodo de “el Bolsonaro salteño”.

Entre otras cosas, Perna considera que es injusto que los policías tengan que desenfundar sus armas luego de que lo hagan los delincuentes. También propone penas más severas para que “el lumpen antes de cometer un delito lo piense dos veces”.

Me da gracia el apodo, no me ofende que me comparen con Bolsonaro, sí me ofendería si me compararan con Venezuela y con Maduro, que es un dictador, o con Lula o con la izquierda argentina. Bolsonaro fue electo democráticamente por la mayoría de los brasileños, pero no comparto 100 % lo que dice él.

Mando dura y plomo para la delincuencia. Tenemos que combatir la inseguridad modificando el Código Penal, sobre legítima defensa, y darle a los policías mayor capacidad para usar su arma de reglamento. Tenemos que buscar un cambio. Los delincuentes le han perdido el respeto a la Policía. El delincuente tiene que saber que si comete un delito puede terminar en el cementerio porque se aplicó la legítima defensa, o que puede terminar en una cárcel.

Más grave que lo que estamos hoy no podemos estar. Hoy cada ocho minutos hay una rapiña.

Nadie puede estar a favor de los lumpen. Me niego a ser políticamente correcto, por eso le dije que no a Coitiño. Tenemos una cantidad de políticos que son tibios. Hace 13 años que estamos previniendo, pero, ¿qué le decimos a los familiares de las personas que fueron asesinadas? Los políticos quieren quedar bien con las víctimas y con los familiares de los delincuentes, porque todos votan. Luego me convencieron de sumarme a Vamos Salto, pero voy a salir a decir las cosas como son.

A mí lo que me interesa es decir lo que consideramos que está bien. Podemos estar equivocados, pero estamos trabajando de forma profesional y seria. No quiero que haya confusión a la hora de votarme: quiero que la gente sepa qué está votando. No quiero ser tibio ni falso, y voy a decir todo lo que piense, aunque sea políticamente incorrecto. Me niego a seguir en Uruguay apoyando a políticos tibios. Nosotros apoyamos al precandidato Amorín Batlle.

Tiene que haber un aumento de penas. Que la gente se pudra en la cárcel si comete uno, dos, tres homicidios. El delincuente tiene que saber que puede perder la vida: puede terminar en un cementerio o pudrirse en la cárcel si asalta una estación de servicio. Para eso hay que cambiar la legítima defensa.

Estamos matando a futuros uruguayo, con el aborto, pero no dejamos que un uruguayo maduro pueda decidir morir dignamente: ¿cómo se puede explicar eso? Me he comprometido a tratar todos los temas.