Pablo Villar: "Estamos en peores condiciones que en marzo de 2020"

Una reunión largamente esperada por ANMYPE, que se empezó a gestar en marzo y abril de 2020. Se le empezaron hacer propuestas que se iban actualizando, cambiando y que se iban agregando y al día de hoy ANMYPE agrupó el paquete de propuestas en dos: una que sigue estando enfocando en la mitigación de los impactos negativos que tuvo la pandemia y otra para promover una mejor reactivación. Dependiendo lo que son las medidas de mitigación seguimos reclamando instrumentos financieros tasa 0 porque pensamos que con un contexto incierto y merma actividad económica es muy difícil penalizar más aún a las empresa con un costo, que el estado se haga cargo, que negocie con el sistema financiero.

La cuestión es que los empresarios para no tener mayores costos necesitamos crédito tasa 0. El gobierno destinó 2.500 millones de dólares para los créditos con garantía SiGa. No se utilizó la quinta parte. No es que el empresariado no los necesite, las condiciones de crédito no son adecuadas.

Dentro de las medidas de mitigación ANMYPE está solicitando también BPS, DGI y BSE tener un instrumento de convenio con algún periodo de gracia y sobre todo largos plazos de repago. Por el mismo criterio de los instrumentos de créditos tasa 0. Por el mismo criterio de los instrumentos de taza 0 porque no queremos penalizar en un mercado restrictivo el desempeño económico financiero de estas pequeñas empresas a las cuales le debemos de defender la formalidad alcanzada. Esa es otra de nuestras preocupaciones. Empresa que sale del sistema formal, esa empresa con mucha dificultad a veces le lleva 5 o 10 años de volver al sistema formal y eso impacta en el empleo. Está pasando.

Un hito del 13 de agosto de 2020, la presidente de AND, la economista Sánchez informaba que al 13 de agosto había 7 mil cierre de empresas. Nosotros llevamos cifras a diciembre y van entorno al 23 mil empresas. Hubo cifras de fuentes de BPS que hay 39 mil cierre de empresas. Estas son las cuestiones que el gobierno debe evitar, para hacerlo se necesitan instrumentos concretos potentes.

La ministra nos dijo que préstamos a tasa 0 no veía posible. Pensamos que si fuera así es una mala decisión. Segundo, las políticas de convenio había que seguirla trabajando con economía y con las instituciones de recaudación. En BSE, Amorim avisó que iba hacer una rebaja en el accidente de trabajo cuestión que compartimos y valoramos. Tiene que verse reflejado en medidas concretas el abatimiento de costos en un sector de empresarial que está con un mercado interno en el cual es su interlocutor chico con menor poder adquisitivo. Tuvimos perdida de salario y 200.000 en el seguro de desempleo. Vamos a seguir con un mercado complicado. No somos tan optimistas como el presidente Lacalle anunció con respecto al 2021. La pandemia ha incrementado sus impactos. En un año sin medidas correctivas de mitigación de impactos suficientes, todo el sector de micro pequeña empresas se quemó todos sus ahorros. Hoy estamos en peores condiciones que en marzo de 2020. Dicen que hay gran preocupación por un sector y luego las medidas no condicen con esta voluntad.

No estamos enfocando los ahorros enfocadamente. No solo la oposición. Sobre todo no diferimos con las líneas sino con los instrumentos. No nos podemos tomar mucho tiempo de las medidas anunciadas, tenemos que darle potencia y mejorarle los alcances. Acá las medidas tienen que ser más de las que se anunciaron y aún más potentes. Tienen que ser con carácter de urgencia.

Es una consideración poco general que el ministro viene analizando. Se viene anunciando como hacer foco en algunos sectores, cuando uno va a ver la inversión que se está haciendo no condice con esta voluntad. El presupuesto se convierte en política. Política de promoción de artesanos y nuevos emprendimientos. Si no hay presupuesto no hay política y si no hay presupuesto y no hay continuidad en la política no hay impacto en esa política. Al no ser suficiente no tiene impacto.

Arbeleche quedó con la percepción que tiene ANMYPE y nosotros quedamos con las líneas de acción vamos a seguir reuniéndonos con los partidos Independiente y Colorado, para ver si alguna forma generamos una línea de opinión para generar consensos.

Nos dijo que no tenía mucha cintura para el tema de tasa 0 % y tampoco aumentar las renuncias fiscales. Porque otra de las propuestas de ANMYPE tiene que ver con otros programas de incentivación del empleo. Que haya empresas que aún en este contexto puedan tomar trabajadores. Por otro lado hemos solicitado que a la empresas micro sobre todo se le dificultad de mandar a un trabajador al seguro de empleo aun al parcial, porque no tienen más de un funcionario con alguna capacidad. Decir señores, ministro de Trabajo y Economía, las micro empresas que no envían trabajadores al seguro de desempleo les hago una quita en aportes patronales. Es una medida neutra del gobierno. Lo que no se le va por el bolsillo del seguro de desempleo, lo aporta la empresa. Mantiene una unidad productiva, no solo formal, potente y operativa.