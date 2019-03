Pacha Sánchez afirma que el mensaje de Manini Ríos fue durísimo y que el próximo Gobierno no tendrá mayorías parlamentarias

"Hay que racionalizar las FF.AA.: discutir cuántos precisamos para qué cosa", apuntó el legislador. Además, dijo que el FA "llega tarde" a tarde a tratar la austeridad en el sistema político.

El Plenario Nacional del Frente Amplio se reunió para aprobar las Bases Programáticas para un eventual cuarto gobierno del Frente Amplio. En total, se trataron 36 mociones temas como defensa, vivienda, educación y bienestar animal. El presidente de Frente Amplio, Javier Miranda, destacó en rueda de prensa que la discusión se dio en medio de un buen clima de unidad. También transmitió el respaldo del Plenario a la decisión del presidente Tabaré Vázquez, de destituir al excomandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos.

Uno de los ejes de la discusión estuvo en torno a las Fuerzas Armadas. Abordamos el tema junto al diputado Alejandro “Pacha” Sánchez (MPP).

Cuando se discute de Fuerzas Armadas, siempre hay muchas sensibilidades. Hay que despejar los sentimientos de aprobación y desaprobación, y olvidarse del pasado reciente porque nada tiene que ver con las FF.AA. que tenemos hoy. Hay que discutir qué FF.AA. necesita un país como Uruguay, y en función de eso cuál es su dimensión.

El despliegue actual de las FF.AA. venía de la doctrina de la seguridad nacional. Tienen que defender los recursos naturales, tenemos que tener la capacidad de cuidar esos recursos. Hay que racionalizar las FF.AA.: discutir cuántos precisamos para qué cosa. Hay una cantidad de coroneles que no tienen explicación alguna con respecto a la misión.

Hoy destinamos el 50 % del presupuesto a la seguridad social de las FF.AA., eso implica casi la mitad del gasto de Defensa. Y la otra mitad va a los gastos activos de las políticas de defensa.

En un país serio, la reducción de las FF.AA. debe estar asociada al papel que cumplen. Por eso hablamos de racionalizar y de redimensionar. Pero tenemos que discutir qué papel cumple cada fuerza.

Aspiramos a que la Ley Orgánica Militar tenga respaldo multipartidario y que salga este año. Daría una señal importante al relacionamiento entre las FF.AA. y la sociedad civil. No comparto muchas expresiones de Manini Ríos, pero tampoco varias expresiones que golpean a las Fuerzas Armadas.

El Parlamento ha tenido poca capacidad de negociación. El próximo Gobierno no va a tener mayorías parlamentarias: el ejercicio de la negociación todos lo tenemos en la cabeza.

El comandante en jefe del Ejército no puede intervenir políticamente. Manini Ríos caminó muchas veces por la cornisa de lo que puede y no puede hacer. Y terminó con el episodio de cuestionar a la Justicia.

El video de despedida de Manini Ríos fue durísimo. No debió colgarse en la web del Ejército. Si él quiere hacer campaña, que la haga, pero no lo puede hacer vestido de uniforme. No puede hacer política con el uniforme puesto. Si abandona el uniforme puede hacer todo lo que quiera como cualquier ciudadano. El poder civil está por encima del poder militar, eso tenemos que defenderlo todos.

El mensaje de Manini tenía un tufo a los sesentas. Los países que no tienen Fuerzas Armadas se las da Estados Unidos, y yo no quiero eso. No estoy de acuerdo con la eliminación de las Fuerzas Armadas.