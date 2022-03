"Pacha" Sánchez criticó extensión de la conferencia por el No: "La del Sí tuvo muchísimos menos minutos; hay un desequilibrio de información"

Para conocer cómo lo vive la oposición, qué expectativas tienen y por qué es importante para el Sí la derogación de los 135 artículos recibimos al senador del Frente Amplio Alejandro "Pacha" Sánchez, quien expresó que "el presidente volvió a reincidir en esa mentira diciendo ‘nosotros creamos un sistema con la LUC que acorta los plazos de audiciones’ y yo lo que le tengo que decir a la gente es que ese artículo no está en el referéndum".

Conferencia de prensa de Luis Lacalle Pou

Lo que digo en el audio hubo una conferencia de 26 minutos, la cadena del Sí tuvo muchísimos menos minutos. Hay un desequilibrio de información. El presidente no se refirió un solo segundo al tema central, el aumento del combustible. Más cuando el presidente tenía un compromiso electoral de bajar los combustibles.

No estaba en la conferencia de prensa, no soy periodista, no le pude preguntar. Uno de los problemas que tienen los uruguayos hoy es que no llegan a fin de mes y los precios suben.

Culpo al presidente de que sus primeros 16 minutos que habló el presidente y que decidió jerarquizar determinados temas de la LUC, un tema que para mí es muy relevante, el presidente no lo puso en agenda. Además, el presidente incidió en una mentira y eso me parece muy duro. Cuando comenzó la campaña incluso el propio secretario de presidencia hizo referencia a que nosotros queríamos derogar dentro del capítulo de adopciones justamente el acortamiento de los plazos. Ayer, el presidente volvió a reincidir en esa mentira diciendo ‘nosotros creamos un sistema con la LUC que acorta los plazos de audiciones’ y yo lo que le tengo que decir a la gente que ese artículo no está en el referéndum. Sobre los 43 adopciones que hubo este año estoy muy contento, pero los dos artículos que están en el referéndum se refieren a quien puede resolver si hay una familia adoptante que está en condiciones de hacerlo. Lo que nosotros queremos resolver, no es que sea un juez, sino que sean los servicios técnicos del INAU, en el que hay psicólogos y trabajadores sociales quienes son los que entienden estos, pero los plazos para adoptar e incluso hizo referencia que todo el mundo debe conocer una familia que pasó tres años para tratar de adoptar un niño, no está en el referéndum, están vigente, los votamos todos los partidos políticos y van a seguir estando vigentes si el Sí gana. El presidente lamentablemente reincidió en esa mentira o lo asesoraron mal. Incluso se hace un spot. Lo que hizo el presidente fue desinformar, estuvo mal. El presidente dejó de ser el presidente de todos los uruguayos para ser el presidente del No. lo que tendría que hacer es tener la mayor ecuanimidad para transmitir la mayor información posible. Lo que transmitió fueron intenciones.