Padres adoptantes reconocen "la aceleración de tiempos de adopción", pero crítica que "el sistema sigue siendo el mismo"

Mientras que Abdala celebra el aumento de adopciones y lo adjudica a las modificaciones de la LUC, la Asociación de Padres Adoptantes y el sindicato del INAU coinciden en algunos artículos de la ley redujeron garantías en los procesos, con una “óptica adultocéntrica”. "Tenemos que sentarnos jueces y familias para ver cómo podemos solucionar esto. Los niños no pueden ser objeto de deseo de los padres", expresó Aurora Reolón.

Observaciones y advertencias sobre los cambios de la LUC

Primero haré unas aclaraciones muy importantes, unas de las grandes afirmaciones es que esto acelerará los tiempos de adopción. Tenemos que tener claro que el sistema de adopción no cambió, sigue siendo el mismo. Y nos tiene que quedar en claro que en realidad lo que se aplica con estos es una legislación para situaciones excepcionales. Si son situaciones excepcionales no puede ser un cuarto de las adopciones. Nosotros decimos que las adopciones fueron 106, que se hicieron dentro de los marcos institucionales normales. Después hubo 19 que son situaciones que se supone que están dentro del área de excepcionales, que se tuvieron que atender porque podían ser dañinas. Abdala dijo que si estas adopciones no se hubieran dado por este medio, esos niños no hubieran podido ser adoptados y ahí tenemos una gran diferencia. Los niños siempre pueden ser adoptados, salvo aquellas circunstancias que hacen que hayan 300 y pico de niños por año que no tienen respuesta. Esos niños no tienen respuesta porque tienen más de 8 años o son integrantes de un grupo de hermanos o tienen alguna dolencia importante. Lamentablemente estos niños no tienen respuesta. El INAU debería buscar una fórmula para que tengan respuesta. Una podría ser mejorando el trabajo siempre cuidando las garantías, porque decir acelerar los procesos siempre se debe cuidar las garantías de los niños. A veces parece superfluo quien es papá por adopción sabe lo importante para nuestros hijos que se haya cuidado eso.

Es mentira que los niños porque fueron maltratados o que nos puedan cumplir con los ciclos, no quieran a esa familia, la rechacen o no les interesa, sí les interesa porque formamos parte de un árbol. Alguien nos dejó, alguien nos pudo con nosotros, eso es muy doloroso. Si no se cumplió todo el pasaje para que los niños puedan ver un expediente y que diga que fue cuidado, de que fue buscado hasta lo último la posibilidad de ser insertado y esto es muy importante para ver cuándo se va a una situación excepcional.