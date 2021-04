Parlamento estudia proyecto de ley para comercio que busca limitar el contrabando

El senador por el Partido Nacional, Sergio Botana, habló sobre la propuesta del nuevo proyecto de ley que busca flexibilizar el mercado y limitar el contrabando en zonas fronterizas del país. También explicó el impacto del proyecto en el comercio.

Proyecto de ley para comercio

Por la inestabilidad permanente que tiene la economía de fronteras, no encuentran empleo y no tienen más remedio que nosotros lo que llamamos al trabajo de frontera, que es el comercio ilegal de mercancías. Estamos proponiendo atacar el centro del problema que es la diferencia de precios porque si atacamos esa diferencia, primero disminuimos el fenómeno de manera radical y segundo generar mecanismos de adaptación para que todo el mundo pueda trabajar en la legalidad y no tengan eso revolcones brutales que tienen esas economías de frontera a causa de diferencia de cualquier tipo de cambio.

Departamentos fronterizos

No es la misma cantidad porque lo que ejercen el comercio formal se les autoriza la misma cantidad multiplicada por el número de aportantes al BPS en el promedio anual que tengan del año anterior. Seguramente las cantidades en estos casos serán mayores. Esa mercadería ya está entrando toda. El mercado formal no está vendiendo nada.

Alfredo Fratti

Fratti hace días estaba proponiendo cerrar todas las fronteras como si en un país de economía pequeña y abierta como el nuestro quedaríamos en desabastecimiento en 15 días. El cerrar las fronteras de ese modo no es una cosa para nada realista. El camino de la baja de precios de algunos productos es un camino alternativo a este que vuelven para algún proyecto sobre la mesa y lo más importante es que nos pongamos de acuerdo. A mi me gusta este proyecto ataca a la causa va sobre la diferencia de precios de manera automática porque sino es que nos otorgan esos descuentos impositivos a los departamentos de frontera y los van otorgando de a uno y es un peregrinar eterno y basta que haya un acomodo de los precios para que ese mecanismo se quite y después para volver a conquistarlo pasan hasta 15 años, entonces estamos en la misma y eterna discusión. Esto es lo mismo pero en un procedimiento absolutamente automático que no requiere del trámite. Esa es la diferencia entre un proyecto y el otro.

Otra cosa es que hay una lista de productos que son habilitados, que entran dentro del régimen, pero además de no ser necesarios, comienzan a ingresar otros productos. Hay que atacar el fenómeno de forma global, no de a pedacitos.