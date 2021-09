Paro de 72 horas en el puerto: "Nadie se puede hacer el desentendido; esto si viene hablando hace tiempo", dijo representante de Supra

El Puerto de Montevideo continúa sin movimiento por el paro del Sindicato de Trabajadores Portuarios. Desde el lunes, la medida afectó el movimiento de carga y descarga de contenedores en la Terminal Cuenca del Plata y Montecon. Hubo al menos dos buques que debían hacer una parada en nuestro país y cambiaron su destino. Se espera que lo mismo ocurra esta mañana con otro barco, informó Telemundo. El sindicato tomó la medida mientras sigue una ronda de negociaciones con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Los trabajadores piden que se garantice que haya jornales mínimos en la terminal.

También rechazan la extensión de la concesión de la terminal por 50 años a la empresa belga Katoen Natie, que fue acordada con el Poder Ejecutivo.

El gobierno, en tanto, espera que los trabajadores levanten la medida y teme por los efectos de la manifestación y los costos que pueden implicar para los actores portuarios. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo ayer que el paro es un “golpe al hígado” de la economía nacional.

Movilización y reclamos de Supra

Negociación con la empresa y el gobierno

Con Mieres estuvimos ayer en contacto y nos consta que ellos están buscando la solución. A nosotros no nos causa ninguna gracia perder días de trabajo. Somos trabajadores portuarios y sabemos lo que estamos jugando. No sé si Mieres está alineado con nosotros o con la empresa. Estamos en permanente contacto. Estamos a la orden para cualquier mesa de diálogo y lo que queremos es resolver el problema. Este conflicto derivó por la no negociación de un convenio colectivo. Cuando los compañeros de Montecon se enteraron, se adhirieron al paro. Esto es un conflicto del Supra en general. Estamos con una mesa de diálogo tratando de que nos den garantías de que el acuerdo con Katoen Natie no traiga pérdidas de trabajo. El golpe al hígado se lo dieron a ellos y hasta ahora nadie les está dando certezas de qué pasará con sus puestos de trabajo. La actividad portuaria desde este gobierno se viene tocando y se viene perjudicando cada vez más. Quizá mañana resolvamos el problema del convenio colectivo con TCP, pero este acuerdo con Katoen Natie si va dejar trabajadores por el camino, el conflicto va a seguir. Tapamos agujeros por un lado y se abren por otro.

El gobierno prometió reactivar el puerto de Paysandú y ahora la gente ahí está pasando hambre. Las promesas no se ven reflejadas. A mí no me llega cuántos barcos entran o sale. Si hacemos paro, los afectados van a ser los barcos y todo lo que queda para atrás. Son efectos colaterales que nadie los quiere y son inevitables. Tres días de paro o no sé si es mucho. Nadie se puede hacer el desentendido. Esto si viene hablando hace tiempo. Curbelo sabía que la cosa venía complicada. El MTSS sabía que esto venía así. La empresa está muy cerrada. Nos hacemos cargo de que hacemos un paro de 72 horas, pero la otra mitad que es la empresa, no dio la cara sobre por qué no puede asegurar los puestos de trabajos. 390 trabajadores tiene TCP.

Las negociaciones comenzaron en abril. Es el primer paro que hacemos. Todos los avisos que veníamos haciendo hacia las autoridades, nadie prestó la solución. Dejaron pasar 72 horas a propósito. Acá hay lugar al diálogo. La llave de este paro la tiene la empresa y no han dado la cara para explicar por qué hacemos paro 72 horas. A las 8 horas estaba la solución planteada por parte de nosotros. Si estamos equivocados con nuestro reclamo, que nos lo hagan saber.