Paro en la salud: "El gobierno tiene la palabra y va a ver si prioriza o no a los trabajadores", dijo Martín Pereira

La Federación de Funcionarios de Salud Pública realiza este jueves un paro de 24 horas, que incluirá una movilización desde las 9. Está previsto que los trabajadores den a conocer sus reclamos al pasar frente a la Torre Ejecutiva y a la sede del Ministerio de Economía y Finanzas. Este recorrido está vinculado a que tienen una serie de pedidos y reivindicaciones de cara a la Rendición de Cuentas, que el gobierno debe enviar a fin de mes al Parlamento. Además de la recuperación salarial, plantean elevar otras partidas para los funcionarios de menores sueldos y mejoras en las condiciones de trabajo.

Situación del sector salud

El contexto internacional ha afecta el país pero el gobierno ha ajustado 900 millones de dólares. Es una discusión política y no de que haya o no fondos. De salario se ha perdido 400 millones que es lo que el gobierno dijo ahorrar, pero ajustó con los trabajadores. Distintos ministros salen a reclamar aumentos para sus trabajadores. Los trabajadores de la salud vemos que no se nos toma como prioridad. El foco de la pandemia se corrió pero ahora se está haciendo todo lo que estaba atrasado. Los trabajadores de la salud perdimos 6% de salario. Este año hay correctivo y en enero de 2023 estaría en principio lo laudado. El 40% de los trabajadores de la salud tiene multiempleo. La renovación es mes a mes. La planificación se hace difícil. Hasta diciembre estaría presupuestado el fondo covid, pero los contratos van mes a mes, son 1800 contratos. Están cubriendo estructura que estaba faltando en ASSE. Cuando salimos a recorrer, los propios directores del país nos plantean que tienen dificultades. Nos preocupa las condiciones laborales pero también la calidad de atención a nuestros usuarios.

Planteos a los integrantes del gobierno

El gobierno tiene la palabra y va a ver si prioriza o no a los trabajadores de la salud. El planteo es que se negocie una solución y que se va antes del 30. Hay que negociar antes qué se va a dar, tanto a nivel salarial como planteamos con COFE, pero cada organismo tiene su presupuesto. Tiene que haber rubros para lo que es el funcionamiento de ASSE, recursos humanos y para recuperar el 6% perdido y avanzar en el recuperamiento de salario. Hay partidas como la de presentismo y antigüedad que entre los dos abarca a casi 22 mil trabajadores de ASSE. Los presentismos se pagan a los salarios más sumergidos. La antigüedad sí abarca a mayor cantidad de trabajadores. El Poder Ejecutivo plantea que la perdida es un 2,9% y nosotros planteamos un 6%.Con el índice medio de salarios, con aumentos que se le dan a cualquier organismo, todo eso sube el índice. Todos los cargos de confianza suben al índice medio. Hay trabajadores que están hace años trabajando en el MSP. Hay otros que son cargos políticos. No es que esos 100 cargos de los que se habla son políticos. Hay muchos trabajadores que merecen la presupuestación. Dentro de los 96, hay recientes pero la mayoría son trabajadores que están hace años en el MSP. Acá no hablamos de ningún cargo político en estos planteos. Salieron nombres vinculados a la gestión actual, pero hay que ver si están en esta situación. Defendemos sí la presupuestación de los compañeros que están hace años trabajando en el MSP. Hay muchos que entraron por concurso pero a través de la comisión de apoyo. Hemos tenido dificultades en la pandemia porque algunos directores entraron cargos por la ventana fruto del apuro por fuera del concurso. Pasó en la pandemia. Nosotros planteamos que es lo mismo el llamado que al que no está. Es amiguismo puro y estamos en contra.

Situación de los blocks quirúrgicos en Colonia

Diálogo hay. Cuando entendimos que se equivocan, claramente salimos a denunciarlos. Tuvimos diferendo con lo que pasó en Juan Lacaze. Estamos a la espera de una respuesta. Entendemos que hay particularidades. El hospital de Colonia tiene una muy buena gestión. Se va a terminar favoreciendo a los prestadores privados. Si ASSE dice que va a ser momentáneo, que nos diga hasta cuándo. Hay que tener en cuenta qué relaciones se refuerzan a cada lado. El problema es edilicio, los recursos humanos están. Nos parecía preocupante que se hable de un cierre de la forma en que se hizo. Por qué el apuro de cerrar ya cuando ASSE no tiene este presupuesto en sus obras. El cierre definitivo de esos blocks, por el planteamiento de ASSE no está arriba de la mesa. La situación de los medicamentos es que no se ha ajustado el presupuesto por inflación. ASSE plantea que ha invertido más en medicación, pero los números de la página no dicen lo mismo. Estamos a la espera del informe financiero. Esto es en general, no podemos decir que falta medicación en x lado. No es que haya una sola.

COFE

No hemos podido avanzar, no hubo reuniones formales. El 2% de ahora no está claro a qué se va a convocar. Cambia porque es un 6% que entendimos que hemos perdido. Tanto en 2023 como en el 2024 sería más factible que se pueda llegar a un acuerdo. Todos los años en rendición de cuentas tiene que estar discutiendo lo salarial. Los porcentajes no eran el gran problema para COFE. Nos fuimos pensando que el otro día teníamos que redactar el acuerdo para las partes. Queda claro que la voluntad de COFE de buscar acuerdos siempre estuvo arriba de la mesa y vamos a estar negociando el día de hoy. Queremos que haya incremento salarial.

Paro en la educación

Hemos escuchado a varios actores con ese planteo. Hay reclamos y siempre antes del ingreso de la Rendición de cuentas es natural que pase. Acá no hay palos en la rueda del gobierno, sino que es la lucha de los trabajadores como se dio en todos los gobiernos. Hay muchos actores del gobierno que están todos los días machacando hacia los sindicatos y dirigentes sindicales. Hay actores que si no atacan a los dirigente sindicales nadie los conocería porque no hay planteos, proyectos de ley. Es su única manera de resaltar públicamente y de hacerse conocer.

