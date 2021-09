Paro general de este miércoles: "A esta altura no es una movilización del PIT-CNT, sino de todos los sectores populares", dijo Abdala

La movilización fue convocada por el PIT-CNT y cuenta con la adhesión de docentes, taxistas, peones, trabajadores del transporte y funcionarios públicos. La central sindical convocó al paro para reclamar por mayores puestos de trabajo y salarios, vivienda y salud. También protestan en defensa de las empresas públicas, la educación y contra el hambre.

El PIT-CNT espera que haya una concentración “masiva” en el Centro y que lleguen 130 ómnibus del interior. Pero las autoridades alertan por el posible impacto social, en especial, en las escuelas.

Movilización de este miércoles

El énfasis está enfocado en la movilización, más que en el paro. Habíamos calculado 100 ómnibus contratados para que participen. Va a ser impresionante. Además, con una muestra de los trabajadores de la ciudad y del campo. Tenemos participación importante de asalariados rurales, colonos y aspirantes a colonos. Todos los gremios están agotando medidas de participación. Ya a esta altura no es una movilización del PITCNT, sino de todos los sectores populares.

Objetivo del paro

Esperamos que se supere cierta traba estructural que hay en los consejos de salarios. No hay mucha voluntad de diálogo ni de propuesta para proponer políticas explicitas y activas en empleo que contribuyan a generar trabajo de calidad en el país. Hay algunos elementos que hacen a la gestión de las empresas públicas entreguen bienes y servicios de buen calidad y tienen un rol central para cumplir. Desde una perspectiva programática, esta acción debería contribuir a diálogo social, en tanto no haya una actitud de oídos sordos.

Avances en las conversaciones sobre compras públicas

Al armar el equipo de conversaciones, nos trasladaron que no encontraban dentro del gobierno quién pudiera hacer una movilización de este tipo. Participamos con el objetivo de estudiar dentro de las compras públicas actuales cuánto vende la producción nacional. Sobre eso no hubo acuerdo. Tuvo el okey general, pero no vimos una implementación concreta.