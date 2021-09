Pasaron Cosas UY: una historia de archivo del Uruguay en formato audiovisual

Inspirado en los trabajos del argentino Néstor Montalbano –responsable de programas de humor míticos de la televisión de ese país como Cha cha cha y Todo por dos pesos– el uruguayo Gustavo Signorele comenzó a publicar en julio de este año una serie de resúmenes anuales de Uruguay. El primer capítulo fue 1984, el último año de la dictadura, el del retorno de Wilson Ferreira Aldunate y la liberación de Líber Seregni, pero también en el que Uruguay compitió en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Al poco tiempo publicó uno de 1985, y así sucesivamente hasta 1990, que se lanzó ayer.

Comienzos con la sección

Arranqué en el 1984 con la vuelta de la democracia, pero me parecía que no había tanto material para hacer. Parado en un año voy hacia atrás, no hacia adelante para juzgar con los ojos de hoy. Comienza en el 84 por elecciones y por el material también. Voy a agencias internacionales que tienen archivo abierto y también a fuentes de YouTube.

Selección de momentos

El recorte está muy supeditado al material. Trato de pararme en un año y no juzgarlo con los ojos de hoy. Mi pretensión es ser imparcial, aunque es imposible.

Pongo valor cosas que por ser niño no me daba cuenta. Me sirvió para entender algunas cosas que no me acordaba. Me hubiera gustado ser más grande en ese tiempo. Había una esperanza puesta en la democracia que luego me parece que se fue perdiendo. No es que todo tiempo pasado haya sido mejor.