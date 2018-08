Pasquet: “No es admisible que la Aduana confiese su resignación y que Astori hable satisfecho de la política antilavado”

El diputado colorado afirma que "se necesitan explicaciones" para aclarar qué pasa en lugares como Puerto Camacho, donde no hay controles ni aduaneros, ni de Prefectura.

El diputado colorado Ope Pasquet solicitará que se convoque a la Comisión de Hacienda al ministro de Economía, Danilo Astori, al director de Aduanas, Enrique Canon, y al ministro de Defensa, Jorge Menéndez. A juicio del legislador colorado, “si ni la Aduana ni los servicios de Inteligencia detectan sumas millonarias entrando ilegalmente al país, se debe dar explicaciones al Parlamento”.

Queremos las explicaciones que nos permitan entender qué pasó y qué es lo que está pasando. He visto que Puerto Camacho está enclavado en un barrio privado: llegan lanchas desde Argentina y la Armada no las detecta porque no tiene rada, y los funcionarios de Aduana solo van cuando les avisan que llega una embarcación, pero si no tienen cómo detectarlas… ¿entonces? Así no puede funcionar. Si las cosas funcionan así, no nos sorprendamos cuando nos enteramos desde Argentina que vinieron funcionarios a Uruguay a traer bolsos llenos de dólares. Y ese puerto está activo y funcionando al día de hoy.

Es razonable lo que plantea Canon en lugares de ingreso masivo al país, como Fray Bentos en plena temporada: no se va a poner a alguien a abrir cada bolso. Pero Puerto Camacho está en un barrio privado, donde hay poca gente: así sí se puede controlar, es un lugar perfectamente determinado.

Me llamó la atención que, cuando pasan las cosas que pasan en Argentina, la Aduana lo acepte. Seguimos teniendo lugares como Puerto Camacho y siguen pasando las cosas que pasan. ¿Cómo está pasando desde hace mucho tiempo se deja que siga pasando? No puede ser así.

El Frente Amplio y el Gobierno se han jactado de haber impuesto la transparencia ante la opacidad que había antes: pero los hechos dicen que pasan los bolsos sin que nadie los controle. El Parlamento tiene que controlar la responsabilidad política de los gobernantes, por eso citamos a las autoridades.

¿Los Servicios de Inteligencia siguen estos temas y los controlan? Por eso cité al ministro de Defensa, porque tenemos que saber qué está pasando.

El financista de los Kirchner entra 91 veces a Uruguay por eso punto y con su lancha, ¿y no se investiga? Necesitamos explicaciones. Me preocupa que tengamos un puerto como Puerto Camacho que funciona como una especie de puesto libre internacional.

No me parece admisible que la Aduana confiese su resignación y que a la vez el ministro de Economía hable satisfecho de la política antilavado.