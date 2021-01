Pastor Márquez: "Nuestra lucha no es contra seres humanos, es contra poderes espirituales"

El líder de la iglesia Misión Vida comentó cómo se realizó la convocatoria para un nuevo campamento Beraca, una convocatoria que generó mucha polémica y derivó en un pedido de informes al Ministerio de Defensa.

El reconocido pastor Jorge Márquez, líder de la iglesia evangélica Misión Vida, publicó hace algunas semanas una invitación a jóvenes que quieran inscribirse en un campamento cristiano que ha sido llamado «Campamento Brak Resistencia» el cual, según dice la descripción del posteo, está dirigido a personas valientes y pide a los «cobardes» abstenerse de participar.

«Se requieren guerreros de élite para ser adiestrados en las más sofisticadas estrategias de ataque y defensa, con el objetivo de destruir, aniquilar y pisotear, todo el poderío del enemigo», se lee más adelante con el emoji de una bomba a punto de explotar.

Además en un video que publicó en las últimas horas en redes sociales, el líder religioso protestante se mostró contrario a la vacunación contra el COVID-19 y asevera que hay una «plandemia» para la instauración de «un gobierno comunista mundial«.

Creencia en el nuevo orden

El nuevo orden mundial no es nuevo tampoco. Sanguinetti lo dijo en su gobierno. El Pepe lo dijo, el papa. Se trata de un gobierno mundial que pase por encima de un gobierno nacional. Para mí no tendría nada de malo el multilateralismo. Algunas ponencias de Bill Gates exponen la necesidad de reducir la población y dice literalmente que la vacuna reduce la población. En este momento hay negocios increíbles. Yo escribí un libro del tema en 2012. Amo la libertad y digo que la gente tiene que hacer la libertad. Yo no me voy a vacunar. Soy un hombre que viaja mucho y entiendo que esto me deja la imposibilidad de viajar.

Creo que este grupo más poderoso quiere apoderarse de las naciones. Las órdenes que vienen de la ONU y la OMS vienen más como órdenes que como sugerencias. Cada vez es más imperativo el hecho de que las naciones tienen que obedecer.