Paternain: “En el Frente Amplio hay muchas visiones sobre la seguridad y hemos tenido una enorme dificultad de hacer síntesis”

El Ministerio del Interior presentó esta semana las cifras de delitos correspondientes al año pasado, las que registraron un récord de rapiñas y homicidios. El director nacional de Policía, Mario Layera, responsabilizó en cierta forma al nuevo Código del Proceso Penal (CPP) por el aumento en la cantidad de delitos.

Abordamos el tema junto al sociólogo y senador frenteamplista Rafael Paternain.

Los datos no son buenos, no hay mayor hallazgo en eso. El crecimiento de los homicidios es preocupante, preocupa la tendencia consolidada entre el 2012 y el 2018. Estamos cerca de 12 homicidios cada 100.000 habitantes.

No creo que nada tenga que ver el nuevo Código del Proceso Penal con estas cifras. Hubo crecimientos muy severos cuando estaba vigente el proceso anterior, ya hubo saltos de este tipo en las cifras de homicidios. Este crecimiento es muy severo, pero hay otras claves donde buscar.

En el caso de las rapiñas y hurtos, muchos dicen que esta cifra no es real porque no sabemos cuántos no se denunciaron antes. No podemos medir solo la criminalidad mediante la fuente de denuncia policial.

Si hablamos del observatorio, creo que debe haber un organismo por fuera del Ministerio del Interior y con un nivel de desarrollo profesional y técnico mayor. Este tema es muy candente, muy delicado, muy controversial.

La rapiña creció más de un 50 %: es un dato extraordinario, inusual, hay algo extraño. ¿Es un crecimiento natural, efectivo, real? Tengo dudas de eso. Puede haber factores que tengan que ver con el registro. Pero creo que no se puede explicar por un crecimiento espontáneo del delito. No descarto que haya habido mucho sub-registro de información.

El efecto noviembre puedo haber tenido un efecto puntual. Pero pasó todo el 2018 y la productividad del código pasó a aumentar las formalizaciones.

En el Frente Amplio hay muchas visiones sobre el tema de la seguridad y hemos tenido una enorme dificultad de hacer síntesis. Ese es un problema y se nota. Si analizamos las medidas que se han aplicado y lo que la oposición propone, estamos en la misma línea.

Debemos generar una política pública que pueda identificar y atacar los principales factores de riesgo de la violencia y el delito. Y acordar un modelo de gestión policial consensuado. El Frente tiene que ser muy autocrítico, sincero y ambicioso con una estrategia distinta e integral. Esto no lo podemos hacer solos.