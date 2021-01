Patricia Nava: "Estamos averiguando por qué hay gremios que dieron un alto porcentaje" de médicos que no se vacunarían

La presidenta de la Federación de Médicos del Interior dialogó sobre los resultados arrojados por la encuesta realizada por la federación. La encuesta, que fue divulgada días atrás, señala que el 85 % está dispuesto a vacunarse contra el coronavirus, mientras que un 15 % no lo está.

Una encuesta de la Federación Médica del Interior realizada a sus afiliados en los primeros días de enero estableció que el 61 % de los médicos considera que los servicios de salud en los que trabajan están “sobrecargados” debido a la situación por la pandemia.

Datos del informe

Hay datos muy importantes algunos que esperábamos y otros no tanto. Estamos previendo que haremos un segundo sondeo para ver la parte de la evolución. Hay un porcentaje que se le preguntaba al médico si en el lugar en el que trabaja se conocen y se cumplen los protocolos que les implementaron el MSP y hay un 37 % que los conocen y están, pero no se cumplen. Eso nos sorprendió bastante. Se les pidió a los gremios que entraran averiguar en territorio tanto público como privado y ver qué pasa con esta respuesta, sí esto tiene que ver con el comportamiento del personal de la salud. Este datos realmente nos sorprendió. Tenemos las dos causales que podrían ser el personal que no está cumpliendo o que pasa con la parte institucional.

Decisión de no vacunarse

Yo no puedo ponerme en la piel del colega que contestó. Le pedimos a los gremios que hagan un sondeo. Los médicos somos personas y por eso tenemos dudas e incertidumbres sobre la vacuna. Hicimos un exhorto a toda la población que por la llegada de las vacunas no dejáramos todos los cuidados que veníamos haciendo. Podemos hacer una suposición de que el colega sabe que es una vacuna nueva, pero no mucho más de ahí.

Vemos de muy buena manera de que la vacuna esté cerca de llegar. El personal sanitario iba a estar dentro de los prioritarios por obvias razones y saldremos hacer la campaña y promover el uso de la vacuna.

Lo hemos pensado, pero no lo hemos confirmado. Estamos averiguando por qué hay gremios que dieron un alto porcentaje. El ejemplo es Soriano. La federación es un gremio de segundo orden. El trabajo en territorio lo hace el gremio local. Estamos haciendo un sondeo de por qué. Este trabajo que hicimos es un insumo nuestro y l compartimos, pero a quienes más nos va a ayudar es a cada uno de los gremios. Nos pusimos en marcha para profundizar en el primer resultado que nos da este. Estamos viendo que hay un gran porcentaje de la población que está a favor de la vacunación. También recordemos que hay una gran cantidad de voces en contra de instituciones que han salido al cruce y hay un movimiento anti vacunas y a veces esto confunde a la población. Yo no digo que esto tenga que confundir al personal de la salud. No creemos o queremos no creer y vamos a tratar de que esto no suceda de que desde las voces médicas salga alguien anti vacunas. Tenemos una excelencia en el sistema de vacunación. Es una de las primeras herramientas para la prevención de enfermedades. Como personal de la salud estamos totalmente a favor y desde la federación también.