Peña sobre el Plan Nacional de Gestión de Residuos: "Es un camino de no retorno y Uruguay está decidido a avanzar en esto"

El Ministerio de Ambiente presenta el Plan Nacional de Gestión de Residuos, que se implementará en diciembre para reducir el impacto de la contaminación y los vertederos. El plan se está elaborando en base a una ley impulsada en 2019 para aminorar el uso de plásticos y la difusión del compost. Ahora, está en una etapa de consulta pública que durará hasta el 15 de noviembre. Por otra parte, el ministerio trabaja en la estrategia que presentará en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El gobierno quiere reclamar más recursos para desarrollar políticas que mitiguen el fenómeno.

Plan nacional de gestión de residuos

La ley va a tener varios decretos reglamentarios. Esperamos tener sobre los residuos de la construcción y otro para residuos electrónicos. Trabajamos ahí con la Cámara de Comercio. Todo eso se valoriza y tendrá un destino diferente. Hay que incentivarlo. Hay que establecer un camino de reversa. Cuando se venda un televisor, por ejemplo, hay que ver qué hacer con el que dejás de usar. Es un camino de no retorno y Uruguay está decidido a avanzar en esto.

Vamos con un fuerte eje en economía circular. Tratamos de generar menos residuos a través de nuestros actos de consumo. Lo primero es reducir en materia de residuos. Lo segundo es tratar corrientes segregadas. Allí las intendencias profundizan su trabajo. Luego, tratar de clasificar lo máximo posible y enterrar lo menos que se pueda, hasta que se llegue a no enterrar y así terminar con los vertederos a cielo abierto para el año 2025. Felipe Cardoso es un sitio de destino final. La idea es que se comience a reducir lo que allí llega.

Una de las prioridades es el desarrollo sostenible y el tema de los residuos fue una de las primeras prioridades. Hay una ley que no se había comenzado a aplicar, así que decidimos empezar a aplicar la ley integral de gestión de residuos. Eso lo comenzamos a hacer en diciembre de 2020, trabajaron otros ministerios, congreso de intendentes, cámaras empresariales, la Udelar. El plan está hasta el 15 de noviembre en consulta pública y luego quedará firme a partir de diciembre. Propone una mirada holística a integral de todos los residuos. Hay muchas corrientes de residuos, son 10 en total. Por primera vez hay una hoja de ruta de 10 años que son las que tendrán en cuenta todos los que participan en la gestión de residuos. Las estrategias son claras.

Segregación de residuos

Residuos cloacales

Es un problema más de saneamiento. Está en la aspiración de avanzar en materia de saneamiento. Estamos analizado su factibilidad para llegar a 124 localidades del país. Esto incluye el plan que ya OSE tiene diseñado. Analizamos la factibilidad de ese plan. Hay una decisión del gobierno de avanzar en materia de saneamiento. Hay 750 mil personas en el interior que no tienen acceso a saneamiento. En muchos lugares la red instalada no es suficiente, por lo que llegan crudos los desechos al rio o arroyo. Es un problema de equidad, de salud pública y un problema ambiental. Este es uno de los mayores contaminantes.

Gestión de residuos en el área metropolitana

Todas las acciones van en reducir lo que se dispone y tender a eliminarlo. Aspiramos que en 2032 no exista esta herramienta. Para eso tenemos que ir a estrategias de valorización. Ahí hay corrientes y propuestas técnicas interesantes. Uno de los problemas de Uruguay es la escala, hay proyectos que no tienen la basura suficiente para hacer cosas. Pensamos en estrategias de crear combustible en base a basura de Montevideo y Canelones. Es una empresa de EEUU y esperamos el estudio de factibilidad. Es una posibilidad. Comenzó siendo combustible para aviones, puede ser para barcos. Surge una oportunidad porque Uruguay tiene basura amontonada aún.

Conciencia ambiental en la población

Contaminación del aire y muertes causadas a raíz de la contaminación

Hay problemas generados por el tratamiento de determinados residuos, sobre todo de metales. Estamos tratando de avanzar y hay problemas no resueltos en algunos barrios. El problema del plomo es de larga data y no es resuelto. El trabajo con los residuos se conecta con el tema salud. Hay gente que vive en los vertederos. Por eso es muy importante el trabajo con el Mides. Estamos registrando a todos los clasificadores del país en los vertederos. Tenemos que tener una estrategia de acompañamiento con personas que están en los vertederos. Hay situaciones de extremas vulnerabilidad.

Cumbre Mundial del Cambio Climático

Es la reunión de todos los países firmantes del Acuerdo de París. Se establecen grandes líneas para reducir la temperatura del planeta. Las noticias son malas y frustrantes porque las decisiones que se vienen tomando no son suficientes. No estamos llegando a tiempo para lograr determinados efectos. Uruguay es un país que tiene compromisos que está cumpliendo. Estamos por emitir un bono sostenible. Uruguay no es un gran emisor tampoco, sí es un gran afectado. El concepto de adaptación es central para un país como el nuestro. Uruguay va a reclamar el cumplimiento del compromiso de los países desarrollados de la asistencia económica. Está llegando menos de esos 100 mil millones. Creemos que debemos mejorar y somos críticos de los montos aportados por los países desarrollados. Otro planteo será poner en valor nuestro sistema productivo. Nuestra producción ganadera tiene un sistema sustentable y eso lo queremos poner en valor. Vamos a hablar de eso, de energía renovable, la posibilidad e generar hidrógeno verde.