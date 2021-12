Peña sobre regulaciones a la actividad forestal: "Entendemos válida la herramienta del decreto porque es mucho más flexible que la ley"

Los ministros de Ganadería, Fernando Mattos, y Ambiente, Adrián Peña, presentaron este lunes un decreto que regula los suelos de prioridad forestal. Con este decreto, el Poder Ejecutivo pretende que quede por el camino el proyecto de ley de Cabildo Abierto que introduce cambios a esta política, algo que es rechazado por el partido liderado por Guido Manini Ríos, que ya anunció que seguirá adelante y que tiene los votos necesarios para aprobarlo ya que cuenta con el apoyo del Frente Amplio. Según Peña, la iniciativa de Cabildo Abierto "tiene un montón de condimentos que no son estrictamente ambientales".

Modificaciones planteadas en el decreto

El presidente me comunicó que quería que estos decretos llevaran su firma para que fuera un decreto del Poder ejecutivo. Lo primero es porque las decisiones en Ambiente deben tener un sustento técnico y no debe ser por una cuestión política. El proyecto de ley tiene un montón de condimentos que no son estrictamente ambientales. Sin duda (el proyecto de Cabildo Abierto tiene más elementos políticos que técnicos). Tiene el 100% de fundamento técnico. Esto varía en la medida que acumulamos información. Hay información que va mutando y nos lleva a tomar decisiones en un sentido o en otro. Entendemos válida la herramienta del decreto porque es mucho más flexible que la ley. La ley, por definición, es mucho más rígida que el decreto, por eso vamos por esta vía. El presidente firmó esto el viernes antes de partir a Catar.

El marco legislativo está para poder avanzar en el ajuste de los criterios de la clasificación de los proyectos ambientales. Las autorizaciones para plantear en más de 100 hectáreas pasan por el Ministerio de Ambiente, lo que en su momento era la Dirección Nacional de Ambiente. Ahora empezamos a trabajar en los lugares menos de hectáreas. Segundo, incluir en el radar del ministerio todos aquellos menores de 100 hectáreas. También hemos logrado incluir en estos proyectos lo que ya estaba forestado y que no tenía ningún criterio ambiental con otros criterios. No había ninguna regulación desde el punto de vista ambiental. Nos parece una ganancia importante incorporarlo ahora. Para nosotros es muy importante. El proyecto presentado habla del suelo, pero el decreto es mucho más amplio y desde el punto de vista ambiental es más rico. Incluimos el tema agua, el tema biodiversidad. Eso eran dos resoluciones que iban por el ámbito del Ministerio de Ambiente.

Oportunidades para el desarrollo de plantas de celulosa

En algún punto puede haber disputa por la tierra. Es un tema que no tiene que ver con Ambiente. Podría afectar en algún caso que algún productor ganadero no llegue a pagar la renta. Acá hay una oportunidad para la complementación entre la forestación y la ganadería. Eso mejora la renta de los productores ganaderos y nos permite la captura del CO2.

Nos limita la actividad de la celulosa con este decreto. Hay actores de la forestación que entienden que no hay capacidad ni viabilidad para otra planta. Los suelos de la forestación no tienen aptitud para la agricultura, por ejemplo. Son suelos más pobres. El proyecto de Cabildo establece como restricción toda. Hay otra reglamentación que establece que si el bosque es de servicio, se puede ocupar hasta un 8% del suelo.

Hay un artículo muy complejo en la ley, más allá que nosotros creemos que esto es por decreto y no por ley. El artículo segundo de la ley de CA limita un 10% de todas las hectáreas del país. Eso habla que la expansión de la forestación podría darse 600 mil más. Eso dejaría una mayor concentración. A nosotros nos interesa que se desarrolle más. La realidad impone que a veces se plantan 600 hectáreas, pero allí aparecen parches de otros suelos. Creemos que hay posibilidad de desarrollo para la forestación. Hay otros desarrollos importantes que al país le interesan como la madera para desarrollo. Es un rubro que le interesa a todo el sistema político que se desarrolle y hay que ir apostando a esos desarrollos. Hay múltiples desarrollos posibles más allá del modelo celulósico. La industria de celulosa es necesaria para desarrollar este otro tipo de productos. No está arriba de la mesa (más plantas de celulosa). Hay un incentivo desde el punto de vista fiscal con la madera de calidad, por ejemplo.

Avance del proyecto en caso de que sea aprobado

Críticas de Cabildo Abierto

Si “tibio” es trabajar permanentemente para encontrar soluciones y puntos de acuerdo, me defino como tibio. Entendemos que las motivaciones del proyecto de ley tienen sentido, por eso lo tomamos. Entendemos que el Uruguay debe seguir dando certezas en cuanto a la captación de inversiones y el desarrollo del trabajo. Así logramos una solución que es buena. Ese es nuestro rol para estar siempre del lado de la solución. Primero el gobierno nacional y luego achicamos las diferencias. La ley no es una herramienta válida para este tipo de decisiones. No es materia de ley, no todo puede ir en el mecanismo.

El artículo segundo es el complejo. Sobre el contenido, en el artículo segundo de la limitación es un tema que es más filosófico sobre hasta dónde establece los límites el estado. Me parece que como batllista la regulación es necesaria.