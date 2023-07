"Perdonar la deuda a todos no es justo, no es razonable y no es lo que tenemos que hacer", dijo la presidenta el Banco Hipotecario

El reclamo de los deudores de créditos hipotecarios en Unidades Indexadas (UR) viene desde hace años y también hace tiempo que en el Parlamento se busca votar una solución. Senadores blancos y colorados anunciaron semanas atrás su disposición a votar un proyecto de ley que tiene el aval del presidente Lacalle Pou. Sin embargo, hay dudas sobre la disposición de que el Banco Hipotecario sea absorbido por el Banco República, idea que es rechazada por el Frente Amplio y por las propias autoridades de la institución. Recibimos a Casilda Echevarría, presidenta del Banco Hipotecario.

Cuado hablamos de fusión entre banco hipotecario y Banco República es un proceso, no se hace de un día para el otro.

El Banco Hipotecario tiene sede central, 6 sucursales.

El Brou no da créditos de tan largo plazo como nosotros, entonces la relación entre capital y créditos es distinto, son cosas distintas entre uno y el otro que o se puede hacer de un día para el otro

Todos los que llegaron a 40 años han tenido reestructuras, no es muy justo, 17.000 de los UR, ya terminaron de pagar. No es un tema de las UR, son temas individuales.

Los salarios crecieron todos en la misma proporción.

Perdonar la deuda a todos no es justo, no es razonable y no es lo que tenemos que hacer, no es preservar el patrimonio.

Como es un banco estatal, a nadie le duele el bolsillo y no pagan, hay más deudores en UI.