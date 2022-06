Pereira Campos sobre el planteo de Zubía de reformar la Fiscalía General de la Nación: "Rompería la lógica de la fiscalía"

El diputado colorado Gustavo Zubía reflotó su idea reformular la Fiscalía General de la Nación. El legislador plantea que sea dirigida por un triunvirato, lo que implicaría crear un directorio de tres miembros que requerirían de la venia del Senado. Ante el planteamiento, Santiago Pereira Campos expresó que "es bastante excepcional imaginar una fiscalía general con una organización colegiada como la que se propone". Por otro lado, Pereira Campos también habló sobre los recursos de fiscalía, los cuestionamientos hacia los fiscales y los procesos abreviados.

Zubía explicó a La Diaria que, en su planteo, el fiscal de Corte mantendría la competencia “en las funciones jurisdiccionales; es decir, en la representación que tiene ante la Suprema Corte de Justicia”, pero compartiría las potestades en la fase administrativa, en lo que respecta a “traslados, concursos, sumarios, sanciones e instrucciones generales”.

El proyecto surgió a partir de los cuestionamientos de Zubía al rol que han adquirido los fiscales y la Fiscalía General de la Nación.

¿Cómo funcionan las fiscalías en el resto del mundo? ¿Qué antecedentes hay de este tipo de iniciativas? Recibimos al profesor titular de Derecho Procesal y Litigación de la Universidad de Montevideo, Santiago Pereira Campos.

Tarea de la Fiscalía de Corte

Es bastante excepcional imaginar una fiscalía general con una organización colegiada como la que se propone. No conozco experiencias en el mundo donde esto se haya llevado a la práctica con ese enfoque general. Hay una experiencia, ejemplo como República Dominicana, que lo que tiene es como una división entre lo que son las facultades de tipo administrativo en la designación de los fiscales, la potestad sancionatoria, pero siempre la decisión sobre la función principal de la fiscalía que es la dirigir la investigación de los delitos, definir estrategias, pautas o criterios de selección de qué delito priorizar para perseguir porque todos sabemos que los recursos son escasos y las necesidades limitadas. Estas cuestiones suelen estar concentradas en un Fiscal General porque la idea de la fiscalía es esta idea de verticalidad. Imaginémonos si tenemos que discutir en un colegiado si vamos a darle prioridad perseguir a un determinado tipo de delito y el que vota en minoría se decide no perseguir esos delitos. Eso rompería la lógica de la fiscalía. Lo que sí existe es la posibilidad de dividir las funciones por un lado directamente de la investigación penal y por otro lado algunas funciones de tipo administrativo que tiene que ver como por ejemplo con la designación de los fiscales.

En casi todas las partes del mundo, en este momento se manejan de una manera concentrada en un fiscal general, pero creo que ahí es donde puede haber un margen posible por lo menos de la experiencia comparada. Es muy interesante esta discusión porque hace dos meses en Chile, que están redactando la nueva constitución, se discutió esto y en la pequeña comisión que se dedicaba a los temas de justicia se tomó la decisión de hacer una fiscalía colegiada, cuando fue al plenario no hubo voto suficientes por lo tanto se volvió atrás. Fue muy interesante, tuve la oportunidad de participar, hubo un debate muy amplio sobre eso y la conclusión iba por esta línea; primero no tenemos experiencias si esto puede funcionar, eso no debiera ser un argumento suficiente, no a priori, pero no hay experiencias. Segundo lugar, esta idea de que yo tenga un fiscal general de que alguna manera realiza estas actividades y rinde cuentas. Imaginemos la Rendición de cuentas de la minoría en este tipo de decisiones. Aquí la idea central me parece que es de cómo ha sido diseñada evolutivamente las fiscalías en el mundo, es decir, un fiscal general que se encarga de la dirección de estas cuestiones respetando la autonomía técnica de cada fiscal porque ustedes saben que el fiscal general no puede dar instrucciones sobre un caso concreto. El fiscal general no le puede decir al fiscal encargado del caso que haga esto o haga aquello, está totalmente prohibido.