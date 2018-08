Pereira: “Todavía en Uruguay hay unos 400.000 trabajadores que tienen salarios por debajo de los 20.000 pesos”

El presidente del PIT-CNT explicó la plataforma de reclamos que enmarcan el paro general a nivel nacional.

El PIT-CNT convoca para este miércoles a un paro general a nivel nacional de 24 horas que afecta a los servicios de salud, educación, transporte, oficinas públicas y bancos. La central sindical protesta contra el Gobierno porque considera que la Rendición de Cuentas “quedó renga” y también en defensa de la negociación colectiva porque entiende que es “atacada” por empresas que quieren arruinarla.

Abordamos el tema junto al presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira.

Hay sectores, como en el de los arroceros, donde se propone un aumento del 0 %: ¿eso parece sensato en un país que va a crecer alrededor del 2 %? ¿Somos una país que va a hacia el desarrollo o hacia la pérdida de derechos sin mejores condiciones?

Todavía en el Uruguay hay unos 400.000 trabajadores que tienen salarios por debajo de los 20.000 pesos, y ahí hay uno de nuestros reclamos fundamentales.

Los Consejos de Salarios todavía no están extendidos del todo. Creemos que va a haber conflictividad. Dependerá mucho de cómo los empresarios negocien. Tenemos toda la voluntad de buscar acuerdos, como en todas las últimas rondas que han tenido acuerdos por las tres partes.

¿Por qué hay un paro general? Una parte es protestar por decisiones del Gobierno y el Parlamento sobre la Rendición de Cuentas. Eso tiene que ver con el presupuesto de la educación, que no es un capricho: queremos una educación de calidad en todos los contextos. No damos la pelea del 6 % por perdida, porque la venimos dando desde hace años. También por la salud: todos deberíamos tener la misma calidad de salud. Y también por la vivienda: muchos tienen viviendas que no son adecuadas para poder vivir y falta más acceso. Una parte del paro es en protesta por acciones que entendemos que son desacertadas.

También hay cuestiones proactivas. Reclamamos mejor calidad del trabajo, que se estudien los cambios en el mundo del trabajo, que se busque que en los Consejos de Salarios no surjan pérdidas salariales.

Los sectores por los que está creciendo el PBI no son los que generan mayor empleo. Tenemos que analizar por qué se está perdiendo empleo y cuáles son los desafíos a encarar para que el país pueda atraer inversiones que promuevan el empleo.

Hay leyes que se vienen trabajando hace años y no logran salir pese a que hay acuerdo: una es, por ejemplo, la ley de empleo para personas con discapacidad.