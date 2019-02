Pintado considera que Asamblea Uruguay debería haber apoyado a Bergara y no a Martínez: “Tenemos que encarar con fuerza un cambio cultural”

"No es cierto que le dimos el aval a Cosmo porque estaba López Mena", apuntó el exministro de Transporte sobre el caso Pluna.

El precandidato presidencial por el Frente Amplio Mario Bergara sigue sumando adhesiones a su candidatura para las internas de junio. Hace algunas semanas se conoció el apoyo del exdiputado Carlos Gamou, de la lista 890 y también del exsenador Enrique Pintado quien dejó su banca y se distanció del sector Asamblea Uruguay. En los últimos días envió una carta con las explicaciones a la presidenta de la Cámara de Senadores, Lucía Topolansky, en la que señala que presenta renuncia para ser coherente con su convicción respecto a que las bancas son del partido y del sector y no de las personas.

Abordamos este y otros temas junto a Enrique Pintado.

La situación en Venezuela

Me duele mucho lo que está pasando en Venezuela. No apoyo a nadie, porque no es cuestión de Peñarol o Nacional.

El Frente Amplio es un partido defensor de las libertades, pero la solución siempre es interna a cada país. Por más apoyo internacional, la solución depende de lo que pasa adentro.