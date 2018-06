PIT-CNT considera positivas las propuestas del Gobierno para el empleo, pero critica decisión de no aumentar impuestos

El Poder Ejecutivo le presentó a una delegación del PIT-CNT el proyecto de Rendición de Cuentas.

¿Cómo fue la reunión? ¿Qué opinión tiene la central sindical sobre las prioridades del Gobierno? Abordamos el tema junto al presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira.

Deberíamos destacar que no es muy común que cuatro ministros y sus equipos se reúnan para discutir el presupuesto con la central sindical: eso hay que destacarlo como algo positivo.

Nunca espero resultados inmediatos porque la vida me ha demostrado que la vida es el resultado de procesos. La reunión de ayer tuvo la virtud de que el Ejecutivo colocó nueve o diez propuestas vinculadas al empleo, a la construcción de puestos de trabajo y de un empleo de calidad.

El desempleo es serio: hoy estamos casi en los niveles de desempleo estructural. Si solo el desempleo aparece cuando hay Consejos de Salarios, es un problema. El desempleo es el tema número uno de las preocupaciones sindicales.

Los planteos sindicales son sensatos. Si queremos construir educación, tenemos que salir de la magia para efectuar proyectos concretos. Ningún país ha logrado los grandes avances ni grandes resultados con menos del 6 % del PBI para la educación.

Astori dijo que no aumentará los impuestos. Esa es una importante diferencia entre el Gobierno y nosotros. Pero que no se crea que propusimos la revolución de los impuestos. Nos han hecho creer que hablar de impuestos es el pecado original. El Gobierno prometió en campaña no aumentar impuestos y tender al 6 % de la educación: ahora se vuelca a cumplir con lo de no aumentar impuestos y quedarse en el 5,1 % del PBI.

Deberíamos tener un diseño institucional que nos permita discutir el quinquenio presupuestal y que habilite a ir haciendo pequeñas correcciones.