PIT-CNT y la próxima ronda de negociación salarial: “Las pautas propuestas no son las óptimas”

El Poder Ejecutivo presentó sus lineamientos para las pautas a acordar en la próxima ronda de Consejos de Salarios –la más grande de la historia– que comenzará en junio y abarca a 205 grupos.

Tal como lo habían adelantado varios representantes del equipo económico, los lineamientos –al igual que en la ronda anterior– propondrán ajustes nominales en línea con la inflación, prevista en el entorno de 7%.

Desde el PIT-CNT manifestaron disconformidad con los lineamientos propuestos por considerarlos insuficientes.

“Las pautas propuestas no son las óptimas. En primer lugar, nos gustaría tener todas las certezas, y eso implica no timbear con el salario. Uno puede pensar que la inflación esté en un rango, pero podría pasar que no. No se llega a la aspiración sindical de que los aumentos fueran por inflación más crecimiento”, afirmó el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira.

“Los sectores que tienen poca capacitación van a tener cada vez más dificultades para acceder al empleo. Y eso supone discutir una política pública”, agregó.